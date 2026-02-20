El cambio de horario en Florida 2026 marcará un nuevo adelanto de una hora en los relojes de Miami, Orlando, Tampa y el resto del estado el domingo 8 de marzo, cuando entre en vigor el horario de verano según el calendario federal de Estados Unidos.

Este ajuste, que se revertirá el 1 de noviembre al atrasar el reloj una hora, impacta de lleno en el turismo, los parques temáticos, la hostelería y los servicios de transporte, que se apoyan en la luz extra de las tardes para maximizar sus operaciones.

En paralelo, los residentes deben recordar revisar la hora en electrodomésticos, vehículos y sistemas de seguridad, al tiempo que las autoridades aprovechan la coyuntura para lanzar campañas de prevención y recordatorios de seguridad en el hogar.

¿Cuándo se cambia la hora en Florida en 2026?

Florida sigue el calendario federal del horario de verano, por lo que el DST comienza el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m. En ese momento, los relojes se adelantan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. en la mayor parte del estado, que se encuentra en la zona del Este.

Inicio DST: domingo 8 de marzo de 2026.

Movimiento: adelantar 1 hora (2:00 → 3:00).

Fin DST: domingo 1 de noviembre de 2026.

Movimiento: atrasar 1 hora (2:00 → 1:00).

¿Por qué Florida adopta el horario de verano?

Florida adopta el horario de verano para alinearse con el resto de la costa Este, el comercio nacional y el turismo, uno de los motores de su economía. El objetivo es ofrecer más horas de luz por la tarde, lo que beneficia a la hostelería, los parques temáticos y las actividades al aire libre.

Razones principales:

Sincronizar con Nueva York, Washington D. C. y otros centros económicos del Este.

Favorecer al turismo y las actividades recreativas con más luz vespertina.

Mejor coordinación en transporte aéreo y marítimo con otros estados.

Mantener un patrón uniforme de hora con la normativa federal.

¿Qué ciudades de Florida deben adelantar y atrasar el reloj?

En Florida, tanto las ciudades del Atlántico como del Golfo ajustan su reloj al iniciar y terminar el horario de verano. La mayor parte del estado usa la zona horaria del Este, mientras que una franja del noroeste se rige por la zona Central, pero ambas cambian la hora las mismas fechas.

Ciudad principal Zona horaria 2026 ¿Cambia al DST? 8 de marzo de 2026 1 de noviembre de 2026 Miami Este (ET) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Orlando Este (ET) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Tampa Este (ET) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Jacksonville Este (ET) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Pensacola (noroeste) Central (CT) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora.

¿Qué aparatos debo cambiar de hora en Florida?

En Florida, como en el resto del país, casi todos los smartphones y computadoras se actualizan solos siempre que tengan activada la opción de ajuste automático. No obstante, muchos electrodomésticos y dispositivos de uso diario necesitan un cambio manual.

Aparatos a revisar:

Relojes digitales de cocina y microondas.

Reloj del auto, sobre todo en vehículos más antiguos.

Relojes de pared, despertadores clásicos y relojes de pulsera no inteligentes.

Termostatos antiguos sin sincronización automática.

Sistemas de riego o temporizadores programables.

¿Qué recomiendan las autoridades y qué consejos seguir en Florida?

Las autoridades y servicios de emergencia suelen vincular el cambio de hora con campañas de seguridad, como revisar baterías de detectores de humo o planes de emergencias ante huracanes. También se sugiere adaptar progresivamente la hora de dormir para reducir el impacto del cambio, especialmente en niños y personas mayores.

Recomendaciones clave:

Revisar tus reservas de vuelos y parques temáticos (Disney, Universal, etc.) para el fin de semana del cambio.​

Ajustar los relojes manuales la noche anterior al domingo del cambio.

Verificar sistemas de alarma y cámaras de seguridad.​

Usar el cambio de horario como recordatorio para revisar detectores de humo y botiquines.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Cuándo debo adelantar el reloj en Florida en 2026?

El domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., el reloj se adelanta una hora en todo Florida, pasando a las 3:00 a. m.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Florida?

El domingo 1 de noviembre de 2026, a las 2:00 a. m., se retrasa una hora y el reloj vuelve a las 1:00 a. m.

¿Toda Florida cambia la hora igual?

Sí, aunque una parte del noroeste está en zona Central y el resto en zona Este, todos aplican el DST en las mismas fechas.

¿Mis entradas a parques y eventos se ven afectadas?

Las reservas respetan la hora local tras el cambio; asegúrate de que tu reloj y tu celular estén bien configurados para llegar a tiempo.​

¿Se quiere hacer permanente el horario de verano en Florida

Ha habido iniciativas para mantener permanentemente el horario de verano, pero mientras no cambie la ley federal, el estado sigue ajustando la hora en marzo y noviembre.