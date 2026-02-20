El cambio de horario en California 2026 volverá a modificar la rutina de millones de residentes, que deberán adelantar sus relojes una hora el domingo 8 de marzo para ingresar al horario de verano y atrasarlos el 1 de noviembre para regresar al horario estándar. Ciudades como Los Ángeles, San Francisco, San Diego y Sacramento ajustarán sus relojes de madrugada, mientras teléfonos inteligentes, computadoras y televisores se encargarán del cambio automático en la mayoría de los casos, dejando a los relojes de pared, hornos y microondas a merced del ajuste manual.

Más allá de mover las manecillas, el Daylight Saving Time en el estado dorado responde a razones económicas, energéticas y de coordinación nacional que año tras año reavivan el debate sobre la conveniencia de mantener o no este sistema.

¿Cuándo cambia la hora en California en 2026?

En California, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., momento en el que el reloj se adelanta una hora y pasa directamente a las 3:00 a. m. en todo el estado. El retorno al horario estándar se dará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. el reloj se atrasará una hora para volver a marcar la 1:00 a. m.

Fecha de inicio DST: domingo 8 de marzo de 2026.

Movimiento del reloj: adelantar 1 hora (2:00 a. m. → 3:00 a. m.).

Fecha de fin DST: domingo 1 de noviembre de 2026.

Movimiento del reloj: atrasar 1 hora (2:00 a. m. → 1:00 a. m.).

¿Por qué California aplica el horario de verano?

California aplica el Daylight Saving Time conforme a la ley federal de Estados Unidos, que fija el inicio el segundo domingo de marzo y el final el primer domingo de noviembre. La justificación principal es optimizar el uso de la luz solar en los meses más largos, favorecer actividades económicas vespertinas y alinearse con el resto del país para comercio, transporte y comunicaciones.

Motivos clave:

Mejor aprovechamiento de la luz natural al final del día.

Coherencia con los mercados financieros y laborales del resto de EE.UU.

Reducción potencial del consumo eléctrico en ciertas franjas horarias.

Simplificación de horarios en vuelos, logística y servicios interestatales.

¿Qué ciudades de California deben ajustar el reloj?

Prácticamente todas las grandes ciudades de California observan el horario de verano y deben cambiar la hora en marzo y noviembre de 2026. Esto afecta tanto a la costa como al interior del estado, en la zona horaria del Pacífico.

Ciudad principal Zona horaria 2026 ¿Cambia al DST? ¿Qué hacer el 8 de marzo de 2026? ¿Qué hacer el 1 de noviembre de 2026? Los Ángeles Pacífico (PT) Sí. Adelantar 1 hora (2:00 → 3:00). Atrasar 1 hora (2:00 → 1:00). San Francisco Pacífico (PT) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. San Diego Pacífico (PT) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Sacramento Pacífico (PT) Sí. Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Fresno Pacífico (PT) Sí. ​ Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora.

¿Qué electrodomésticos y dispositivos debo cambiar de hora en California?

La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras, televisores inteligentes y relojes conectados a internet se ajustan solos si la zona horaria está bien configurada. Sin embargo, muchos aparatos cotidianos seguirán mostrando la hora antigua si no los actualizas manualmente.

Lista de dispositivos que suelen requerir ajuste manual:

Relojes de pared y relojes despertadores analógicos.

Horno, microondas y estufas digitales antiguos.

Relojes del tablero del auto (si no se sincronizan automáticamente).

Sistemas de climatización con panel de control antiguo.

Cámaras de seguridad o DVR sin conexión automática a la red.

¿Qué recomienda el gobierno y qué consejos seguir en California?

Las autoridades suelen insistir en revisar la configuración automática de hora en celulares y dispositivos y en marcar en el calendario las fechas clave para evitar confusiones en citas, vuelos y horarios laborales. También se recomienda descansar bien la noche anterior y ajustar rutinas de sueño, especialmente en niños y personas sensibles al cambio de horario.

Consejos clave:

Configurar correctamente la zona horaria “Pacific Time (PT)” en todos tus dispositivos.​

Adelantar los relojes manuales antes de dormir el sábado 7 de marzo.​

Usar recordatorios en apps de calendario para el 8 de marzo y el 1 de noviembre.​

Evitar citas importantes muy temprano el domingo del cambio si eres sensible a la “hora perdida”.​

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿En qué fecha se adelanta el reloj en California en 2026?

El reloj se adelanta el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., pasando a marcar las 3:00 a. m. en todo California.

¿Cuándo se atrasa el reloj en California?

Se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. se retrocede a la 1:00 a. m. para volver al horario estándar.

¿Todas las ciudades de California cambian la hora?

Sí, el estado completo se rige por la misma normativa federal y el cambio aplica en todas las ciudades de la zona horaria del Pacífico.

¿Qué pasa con mi celular y mi computadora?

Si tienen la zona horaria correcta y “ajustar automáticamente” activado, se cambiarán solos al horario de verano y de regreso al estándar.

¿Se ha planteado eliminar el horario de verano en California?

Ha habido debates y propuestas legislativas para hacerlo permanente, pero de momento el estado sigue el esquema federal de cambios en marzo y noviembre.