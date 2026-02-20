El cambio de horario en Illinois 2026 afectará a un estado que combina el dinamismo urbano de Chicago con una extensa red de ciudades medianas, áreas industriales y comunidades rurales que dependen de horarios precisos para operar.

En este contexto, entender cómo se adelanta el reloj en marzo y se atrasa en noviembre, qué dispositivos deben ajustarse manualmente en hogares, oficinas y fábricas, y por qué el estado sigue alineado con el calendario federal del horario de verano es esencial para minimizar errores y desajustes.

A lo largo de esta guía se detallan las fechas clave, las razones detrás del DST, las implicaciones para el transporte y el sector productivo y las recomendaciones oficiales para que la transición horaria se realice de forma ordenada.

¿Cuándo cambia la hora en Illinois en 2026?

Illinois se rige por el calendario federal del horario de verano, por lo que en 2026 también adelanta y atrasa el reloj en las mismas fechas que el resto de estados que aplican DST. El horario de verano inicia el domingo 8 de marzo de 2026 y finaliza el domingo 1 de noviembre de 2026, con ajustes realizados a las 2:00 a. m. hora local.

Inicio del DST en Illinois: domingo 8 de marzo de 2026.

Ajuste: 2:00 a. m. → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin del DST en Illinois: domingo 1 de noviembre de 2026.

Ajuste: 2:00 a. m. → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Illinois?

En Illinois, la lógica es exactamente la misma: en primavera se adelanta el reloj y en otoño se atrasa, siguiendo la zona horaria Central. Esto afecta especialmente a quienes trabajan por turnos nocturnos y al transporte en la madrugada de los días de cambio.

Marzo: adelantar la hora (spring forward).

Noviembre: atrasar la hora (fall back).

Zona horaria: Central Time (CT) para todo el estado.

Ajuste uniforme en ciudades y áreas rurales.

¿Qué ciudades de Illinois se ven afectadas por el horario de verano?

Illinois aplica el horario de verano de forma uniforme en su territorio, incluyendo Chicago y el resto de sus principales áreas metropolitanas y ciudades medianas. El ajuste de hora impacta en conexiones aéreas, trenes, servicios de carga y la rutina de millones de residentes.

Ciudad / Región Zona horaria ¿Aplica horario de verano? Movimiento en marzo 2026 Movimiento en noviembre 2026 Chicago Central Time Sí 2:00 → 3:00 a. m. (adelanta). 2:00 → 1:00 a. m. (atrasa). Aurora–Naperville Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Rockford Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Springfield Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora. Peoria y Bloomington Central Time Sí Adelantar 1 hora. Atrasar 1 hora.

¿Qué electrodomésticos hay que ajustar en Illinois?

Como en otros estados, en Illinois muchos aparatos digitales se ajustan automáticamente, pero sigue siendo necesario modificar manualmente un número importante de relojes. Un control cuidadoso evita retrasos en el transporte público, reuniones de oficina y actividades escolares.​

Relojes de pared, despertadores simples y relojes de pulsera analógicos.​

Microondas, hornos, cafeteras y refrigeradores con pantalla.​

Relojes de automóviles y camiones que no se sincronizan con GPS o red.​

Sistemas de control de acceso y fichaje en fábricas y oficinas.​

Sistemas de riego y climatización temporizados.​

¿Por qué Illinois mantiene el horario de verano (DST)?

Illinois forma parte del bloque de estados que siguen la regulación federal del DST, con el objetivo de aprovechar mejor la luz solar y coordinar actividades económicas con otros estados del Medio Oeste. Aunque existen discusiones sobre posibles cambios, el esquema actual se mantiene.

Alinearse con la mayoría de estados de la zona Central.

Optimizar el uso de luz natural en la tarde para consumo y comercio.

Facilitar la coordinación de transporte y logística interestatal.

Cualquier cambio estructural requiere aprobación a nivel federal.

¿Qué dice el gobierno y qué consejos seguir en Illinois?

Las autoridades estatales y locales suelen difundir avisos previos al cambio de hora y recomiendan tomar precauciones para minimizar el impacto en el sueño y la organización diaria. También se sugiere usar esta fecha como recordatorio para tareas de mantenimiento del hogar.​

Ajustar progresivamente la hora de dormir antes del cambio de marzo.​

Confirmar horarios de trenes, vuelos y autobuses la semana del cambio.​

Revisar alarmas de teléfonos y sistemas de calendario.​

Aprovechar para probar detectores de humo y revisar baterías.​

Verificar la correcta configuración de la hora en sistemas empresariales.​

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Illinois 2026

¿Cuándo se adelanta el reloj en Illinois en 2026?

Se adelanta el domingo 8 de marzo de 2026, a las 2:00 a. m., pasando a las 3:00 a. m. en hora Central.

¿Cuándo se atrasa el reloj en Illinois en 2026?

Se atrasa el domingo 1 de noviembre de 2026, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Todas las ciudades de Illinois cambian la hora igual?

Sí, todo el estado de Illinois aplica el cambio de hora bajo la zona horaria Central.

¿El cambio de hora afecta a los sistemas de transporte?

Sí, se ajustan a la nueva hora oficial, por lo que se recomienda revisar los itinerarios actualizados.​

¿Illinois podría abandonar el horario de verano?

Existe debate, pero cualquier modificación debe coordinarse con la legislación federal sobre DST.