La transición al horario de verano (Daylight Saving Time, DST) implicará en 2026 un nuevo ajuste en la hora oficial en Los Ángeles, una medida que busca maximizar la luz natural durante los meses más largos del año. En este artículo se dará a conocer el día oficial en que comenzará la medida, la hora precisa en que deberá realizarse el ajuste y más información relevante sobre el tema. Créeme que con todo lo que leerás aquí podrás prepararte con anticipación y evitar contratiempos en tus actividades diarias.

¿Cuándo cambia el horario en Los Ángeles en 2026?

Los Ángeles, que se rige por el Pacific Time (PT), entra al horario de verano el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 am. En ese instante, los relojes se adelantan una hora y pasan a marcar las 3:00 am. El regreso al horario estándar se hará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes pasarán de las 2:00 am a la 1:00 am, recuperando la hora “perdida” en primavera.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Mateusz Walendzik / Pexels)

Fechas del cambio de horario en Los Ángeles 2026

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. (+1 hora) Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m. (−1 hora)

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Los Ángeles: adelantar o atrasar?

En marzo 2026, la regla en Los Ángeles es adelantar el reloj una hora: se “salta” de las 2:00 am a las 3:00 am, lo que reduce una hora de sueño, pero extiende la luz de la tarde durante primavera y verano. En noviembre 2026, se debe atrasar una hora el reloj, pasando de las 2:00 am a la 1:00 am, lo que implica amaneceres más tempranos y atardeceres más tempranos en otoño e invierno.

Pasos prácticos para ajustar el reloj en Los Ángeles:

La noche del sábado 7 al domingo 8 de marzo, adelantar manualmente una hora los relojes que no cambian solos.

La noche del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre, atrasar una hora esos mismos relojes.

Comprobar la hora oficial en el celular o en páginas de hora mundial para evitar errores.​

¿Por qué Los Ángeles aplica el horario de verano (DST)?

California, incluyendo Los Ángeles, adopta el horario de verano siguiendo las reglas federales para aprovechar mejor la luz solar en primavera y verano y alinear su actividad económica con el resto del país. En una ciudad con fuerte peso del entretenimiento, turismo y actividades al aire libre, contar con más luz por la tarde favorece rodajes, eventos, consumo en comercios y movilidad.

Principales motivos del DST en Los Ángeles:

Mayor aprovechamiento de luz natural por la tarde para ocio y actividades comerciales.

Mejor sincronización con otros estados y mercados de la Costa Oeste y del resto de EE.UU.

Potencial beneficio en consumo energético en ciertos sectores, según argumentan las autoridades y defensores del DST.

¿Qué ciudades del área de Los Ángeles se ven afectadas y qué relojes debo cambiar?

El cambio de horario se aplica a todo el condado de Los Ángeles y al resto del estado de California: ciudades como San Diego, San Francisco, San José, Sacramento, Fresno o Long Beach siguen exactamente el mismo calendario de ajuste. Esto significa que cualquier persona que viva o trabaje en estas áreas debe adaptar sus relojes, horarios de trabajo, clases, vuelos y citas médicas a las nuevas horas.

Electrodomésticos y dispositivos que suelen requerir ajuste manual:

Relojes de pared y despertadores analógicos o digitales antiguos.

Hornos, microondas y lavadoras con reloj integrado.​

Reloj del auto y sistemas de navegación no conectados a internet.​

Relojes de sistemas de seguridad, cámaras antiguas y termostatos programables viejos.​