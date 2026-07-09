Si vives en Florida y todavía no has podido renovar tu licencia de conducir o tu identificación, hay buenas noticias: la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade pondrá en marcha una oficina móvil que recorrerá varios puntos del condado para ayudarte a hacer el trámite de forma más sencilla. En esta nota te contamos cómo funcionará este servicio y hasta qué fecha estará disponible para el público.

Si no puedes hacer el trámite presencial, el condado difundió un calendario con los días y lugares de atención de la oficina móvil, junto con los requisitos que deben cumplir quienes desean renovar su licencia o identificación (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini / Imagen usada con fines recreativos)

HORARIOS Y LUGARES DE LA OFICINA MÓVIL DEL RECAUDADOR DE IMPUESTOS EN MIAMI-DADE

La oficina móvil del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade tiene un calendario semanal con fechas, horarios y puntos específicos del condado donde estará disponible. Como ya inició esta semana, te damos a conocer dónde y cuándo renovar tu licencia de conducir o ID, pagar ciertos impuestos y hacer otros trámites básicos hasta el 11 de julio de 2026.

Cabe precisar que la oficina de TAX Collector informa que la unidad móvil TConnect publica cada semana sus “Servicios cerca de usted” con el calendario actualizado, incluyendo días, horas y lugares concretos en Miami-Dade. Se recomienda consultar directamente el sitio oficial o el perfil del Tax Collector para ver el detalle actualizado, ya que puede cambiar.

Día Horario Lugar Dirección Jueves 9 de julio 9:00 AM – 4:00 PM City of North Miami (TC Connect S84) 835 Northeast 132nd Street, North Miami, FL 33161 Jueves 9 de julio 9:00 AM – 4:00 PM TC Connect S83 1200 Northeast 125th Street, North Miami, FL 33161 Viernes 10 de julio 9:00 AM – 4:00 PM Mosaico Building Apartment (TC Mini Mobile S85) 1396 Northwest 36th Street, Miami, FL 33142 Sábado 11 de julio 9:00 AM – 4:00 PM Boys and Girls Club of Kendall (TC Mini Mobile S86) 9475 Southwest 88th Street, Kendall, FL 33176 Sábado 11 de julio 9:00 AM – 4:00 PM City of Sunny Isles Beach (TC Connect S84) 151 Northeast 163rd Street, Sunny Isles Beach, FL 33160

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS QUE DEBES LLEVAR PARA RENOVAR LICENCIA O ID?

Según el Departamento de Seguridad en las Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) y guías de medios locales, debes llevar los siguientes documentos:

Licencia o ID actuales de Florida, incluso si están vencidos (sirven como prueba base de identidad).

Comprobante de Seguro Social: tarjeta original o documento oficial donde aparezca tu número (por ejemplo, formulario W‑2, estado de cuenta bancario, carta de la SSA).

Dos pruebas de residencia en Florida: pueden ser recibos de servicios (luz, agua, teléfono), contrato de alquiler, estados de cuenta bancarios o carta oficial dirigida a tu domicilio.

Para personas inmigrantes: documentos migratorios válidos (como permiso de trabajo, tarjeta de residencia, documentos de asilo) según su estatus, ya que Florida es estado REAL ID y exige acreditar presencia legal para licencias de conducir.

Es recomendable revisar antes la fecha de vencimiento en tu licencia, preparar los documentos y, si es posible, verificar en línea si tu trámite puede hacerse también por internet, aunque la oficina móvil está pensada para quienes prefieren atención presencial.

OTROS TRÁMITES QUE PUEDES HACER EN LA OFICINA MÓVIL

La oficina móvil del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade no solo atiende licencias e identificaciones (renovaciones, reemplazos y actualizaciones), también:

Pago de impuestos sobre la propiedad y de recibos comerciales (business receipts), según la información difundida en sus avisos.

Servicios vinculados al recaudador de impuestos que normalmente se hacen en las oficinas fijas del condado, como ciertos pagos de tasas y renovación de registros relacionados con vehículos o negocios, de acuerdo con la agenda de servicios de TConnect.

Para mayor información puedes comunicarte al 305 375-5448.