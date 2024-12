“Yellowstone” ha conseguido un gran éxito debido a su historia, que se centra en la familia Dutton, dueños del rancho ganadero más grande del país, lo que atrae a varios enemigos interesados en despojarlos de su valiosa propiedad, entre ellos, desarrolladores corporativos y líderes indígenas. Pero el drama neo-western creado por Taylor Sheridan y John Linson, ¿está inspirado en una historia real?

John Dutton era el patriarca de la familia hasta que Kevin Costner decidió abandonar el proyecto y no formar parte de la segunda parte de la quinta temporada, que fue anunciada como la última de la serie. Tras su salida, la responsabilidad de salvar el rancho recae en Beth (Kelly Reilly) y Kayce (Luke Grimes), quienes se enfrentan a su hermano Jamie (Wes Bentley).

En los últimos episodios de “Yellowstone”, Beth discute el destino del rancho con un aliado inesperado; Kayce toma la investigación de la tragedia familiar en sus manos; y Jamie busca avanzar con su agenda política. ¿Qué pasará con ellos en el capítulo final?

Kevin Costner como John Dutton III y Kelly Reilly como Beth en una escena del archivo de la serie "Yellowstone" (Foto: Paramount)

“YELLOWSTONE”, ¿ESTÁ INSPIRADA EN UNA HISTORIA REAL?

Aunque “Yellowstone” no está basada en una historia real específica, los creadores se inspiraron en lo que sucede y cómo se maneja un rancho para crearla. Taylor Sheridan es un vaquero de la vida real, creció en un rancho en las afueras de Waco, Texas, así que conoce perfectamente el ambiente en que se desarrolla su serie.

En una entrevista con el LA Times, Sheridan contó que todos los problemas de “desarrollo de la tierra, mala gestión de los recursos, opresión y pobreza extrema y desigualdad en el gobierno” existen en la vida real, pero “cuando sucede en un área pequeña, en un área rural”, se amplifica y se vuelve más drástico.

Por lo tanto, “Yellowstone” surgió del deseo de Sheridan de crear conciencia sobre situaciones del mundo real de la ganadería. “Cuando la gente vea esto, creo que se darán cuenta de que, aunque se trate de un mundo tan diferente, veo muchas similitudes en los problemas y en los conflictos. Aunque su forma de vida me resulte tan ajena, no somos tan diferentes. Y no lo somos, pero creo que siempre que se lo recordemos a la gente es algo bueno”.

John Dutton está inspirado en el padre de Kevin Costner

El papel de John Dutton fue co-creado por Taylor Sheridan y Kevin Costner, quien se inspiró en su padre para crear a su personaje. “Él [mi papá] era duro, era un luchador, podía pelear y me enseñó de una manera que estaba diseñada para ganar”, explicó a The Hollywood Reporter.

En conversación con TV Insider, Costner contó que gracias a su padre, sabía “lo que es ser una persona que es una especie de John Dutton, menos en los del asesinato”.