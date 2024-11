Después de ver el capítulo 11 de “Yellowstone 5″ con el asesinato a tiros a plena luz del día de Sarah Atwood, los detalles sobre cómo le quitaron la vida a John Dutton y cómo el nuevo gobernador tomó en cuenta los planes de Jamie para quedarse con el rancho mediante un dominio eminente, muchos seguidores del drama se preguntan qué veremos en el episodio 12; a continuación, todos los detalles.

Cuando es encontrado el cuerpo de John Dutton en "Yellowstone" (Foto: Paramount Network)

¿CUÁNDO, A QUÉ HORA Y CÓMO VER EL EPISODIO 12 DE “YELLOWSTONE 5″?

El capítulo 12 de la quinta temporada de “Yellowstone” se estrena este domingo 1 de diciembre de 2024 a las 8:00 p.m. (Hora del Este) en Estados Unidos por Paramount Network. Por tanto, en Latinoamérica se emite en el siguiente horario:

Argentina: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Bolivia: 9:00 p. m.

9:00 p. m. Brasil: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Chile: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Colombia: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Ecuador: 8:00 p. m.

8:00 p. m. Perú: 8:00 p. m.

8:00 p. m. México: 7:00 p. m.

Vale precisar que los nuevos episodios de “Yellowstone” Temporada 5 - Parte 2 se estrenan los domingos a las 8:00 p.m. ET en Paramount Network. Por lo tanto, para poder disfrutar de la quinta temporada de esta exitosa serie, solamente debes tener una suscripción a este canal de televisión estadounidense.

Jamie es uno de los hijos del asesinado John Dutton en "Yellowstone", quien está detrás del crimen de su padre (Foto: Paramount Network)

¿QUÉ SE VE EN LOS AVANCES DEL EPISODIO 12 DE “YELLOWSTONE 5″?

En el tráiler del episodio 12 de “Yellowstone 5″, aparece Jamie destruyendo unos documentos poco antes de que el FBI se acerque a él. Aquí la pregunta es saber hasta dónde llegarán los sicarios con tal de protegerse, por tanto, si Kayce descubre todo, se armará un infierno.

Aunque sabemos que Jamie no apretó el gatillo, el interés ahora es saber quién dio el tiro que acabó con John Dutton. No olvidemos que antes del crimen de Sarah, ella intentaba por todos los medios comunicarse con alguien de Houston, pero no obtuvo respuesta. Entonces, ¿quién estás detrás del asesinato a John?