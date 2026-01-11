La 83° edición de los Premios Globos de Oro 2026, que reconoce a lo mejor del cine, televisión y streaming de la temporada 2025, se llevarán a cabo este domingo 11 de enero (8pm ET / 5pm PT) en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles, California. La transmisión oficial de la ceremonia para el público de Latinoamérica estará a cargo del canal TNT y el servicio streaming de HBO MAX. Aquí te explicaremos los canales que debe sintonizar para ver la gala en el país donde te encuentres.

Emma Stone ya ha ganado anteriormente en los Golden Globes. Este 2026 compite por la película "Bugonia", de Yorgos Lanthimos. (Foto de AFP)

Premios Globos de Oro 2026 (Golden Globes) Evento de música internacional 1. ¿Qué canal transmite? TNT Latinoamérica y HBO Max 2. ¿A qué hora empieza? 8pm ET / 5pm PT (19:00 MEX; 20:00 COL, PER y ECU; 22:00 ARG y CHI) 3. ¿Cuándo es? Domingo 11 de enero de 2026 4. ¿Dónde es la ceremonia? The Beverly Hilton de Los Ángeles, California 5. ¿Cómo verlo por Internet? Sigue el minuto a minuto por el sitio web de Gestión Mix

George Clooney, Julia Roberts, Macaulay Culkin, Charli XCX, Hailee Steinfeld, Jennifer Garner, Kevin Bacon, Kevin Hart, Miley Cyrus, Pamela Anderson y Snoop Dogg serán algunas de las celebridades que presentarán premios en la próxima edición de los Globos de Oro. A ellos se le suman actores de renombre como Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, Dave Franco, Diane Lane, Jason Bateman, Joe Keery, Judd Apatow, Justin Hartley, Kathryn Hahn, Keegan-Michael Key, Kyra Sedgwick, Lalisa Manobal, Luke Grimes, Marlon Wayans, Melissa McCarthy, Mila Kunis, Minnie Driver, Orlando Bloom, Priyanka Chopra Jonas, Queen Latifah, Regina Hall, Sean Hayes, Wanda Sykes, Will Arnett y Zoë Kravitz.

El evento, en el que el filme ‘One Battle After Another’ lidera las nominaciones con nueve, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, así como la de Mejor Actor para Leonardo DiCaprio. La cómica Nikki Glaser -quien en 2025 se convirtió en la primera mujer en presentar los Globos de Oro en solitario- repite el plato como afitriona por segundo año consecutivo.

Al drama / thriller de acción del director estadounidense Paul Thomas Anderson, le sigue la serie de HBO ‘The White Lotus’, que lidera el apartado televisivo con seis nominaciones a lo largo de varias categorías. La miniserie ‘Adolescence’ de Phillip Barantini, que dominó en los Emmys de septiembre pasado, está en la carrera por cinco Globos de Oro, mientras que ‘Only Murders in the Building’ y ‘Severance’ compiten con cuatro nominaciones cada una.

El premio Cecil B. DeMille, que honra la trayectoria cinematográfica, será entregado a la actriz inglesa Helen Mirren, mientras que el premio Carol Burnett, que reconoce las contribuciones sobresalientes a la televisión dentro o fuera de la pantalla, le será otorgado a la actriz y productora estadounidense Sarah Jessica Parker.

En Estados Unidos, los Globos de Oro 2026 (Golden Globes) se emitirán en directo por CBS y también se podrá ver en Paramount+.

Globos de Oro de gran tamaño se exhiben antes del anuncio de las nominaciones a la 83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde México?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en México para los servicios de cable en Izzi, Megacable, Dish, SKY y Total Play.

Megacable – Canal 410 (SD) y 1410 (HD)

Total Play – Canal 435

Izzi – Canal 610 (SD) y Canal 912 (HD)

Star TV – Canal 415

Dish – Canal 370 (SD) y Canal 870 (HD)

Sky – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Argentina?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Argentina para los servicios de cable en Antina, CPETV, TVCO, Cablevisión Flow, Dibox, Supercanal, Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Cablehogar.

DirecTV – Canal 502 y 1502 (HD)

Antina – Canal 69

CPETV – Canal 204 (SD/Digital) y Canal 704 (HD)

TVCO – Canal 308 (SD/Digital) y Canal 702 (HD)

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (Digital/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

Dibox: Canal 203 (SD) y Canal 658 (HD)

Movistar TV – Canal 305 (HD)

Claro TV – Canal 309 (HD)

Supercanal – Canal 37/44 (Analógico), 423 (Digital) y 931 (HD)

Cablehogar – Canal 38 (A), 246 (D) y 856 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Estados Unidos?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Estados Unidos para los servicios de cable en Dish Network, DirecTV, Verizon FiOS y AT&T U-Verse.

Dish Network – Canal 138

DirecTV – Canal 246 (Este) y Canal 245-1 (Oeste, HD)

AT&T U-Verse – Canal 108 (Este), 109 (Oeste), 1108 (Este, HD) y 1109 (Oeste, HD)

Verizon FiOS – Canal 51 (SD) y Canal 551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Perú?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Perú para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV y Star Globalcom.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1052 (HD)

Movistar TV – Canal 402 (SD), 595 (SD), 730 (HD) y 870 (HD)

Claro TV – Canal 22 (SD), 590 (HD), 53 (SD) y 1504 (HD)

Star Globalcom – Canal 21

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Colombia?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Colombia para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, HTV, y Colcable.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 701 (SD), 702 (SD), 720 (HD) y 1701 (HD)

Colcable – Canal51, 23, 18 y 39.

HV TV – Canal 24

Conexión Digital Express – Canal 25 (HD)

Movistar TV: Canal 400 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Chile?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Chile para los servicios de cable en Movistar TV, Claro TV, DirecTV, TuVes HD, Entel TV HD, Mundo Pacífico, VTR y Zapping TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

TuVes HD – Canal 243 (SD) y Canal 131 (HD)

Entel TV HD – Canal 109 (HD)

Mundo Pacífico – Canal 66 (SD) y Canal 730 (HD)

VTR – Canal 56 (SD) y Canal 781 (HD)

Claro TV – Canal 92 (SD) y Canal 592 (HD).

Gtd/Telsur – Canal 251 (SD) y Canal 890 (HD)

Movistar TV – Canal 595 (SD) y Canal 870 (HD)

Zapping TV – Canal 52

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Ecuador?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Ecuador para los servicios de cable en DirecTV y Claro TV.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD)

Claro TV – Canal 140 (SD) y Canal 640 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Venezuela?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Venezuela para los servicios de cable en Movistar TV, Simple TV, Netuno e Inter.

Simple TV – Canal 502 (SD/HD) y Canal 1502 (HD)

Movistar TV – Canal 601 (SD) y Canal 870 (HD)

Netuno – Canal 63

Inter – Canal 48

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Panamá?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Panamá para los servicios de cable en Claro TV y Cable Honda.

Claro TV – Canal 407 (SD) y Canal 669 (HD)

Cable Onda – Canal 234 (SD) y Canal 1234 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Bolivia?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Bolivia para los servicios de cable en Entel y TiGO.

Entel: Canal 282

TiGO: Canal 301 (SD), 406 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde República Dominicana?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en República Dominicana para los servicios de cable en Sky y Altice.

SKY – Canal 415 (SD) y Canal 1415 (HD)

Altice – Canal 305 (SD) y Canal 445 (HD)

Claro TV – Canal 407/551 (HD) y Canal 1551 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Costa Rica?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Costa Rica para los servicios de cable en Cabletica y Movistar TV.

Cabletica – Canal 40 y Canal 747 (HD)

Movistar TV – Canal 170 (SD) y Canal 234 (HD)

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Uruguay?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Uruguay para los servicios de cable en DirecTV y Cablevisión Flow.

DirecTV – Canal 502 (SD) y Canal 1502 (HD).

Cablevisión – Canal 46 (A) y Canal 306 (D/HD)

Cablevisión Flow – Canal 306 (HD)

¿Cómo ver TNT en vivo premios Globos de Oro 2026 desde Paraguay?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en TiGO y Personal TV HD.

TiGO – 201 (SD), 301 (SD), 704 (HD) y 759 (HD)

Personal TV HD – Canal 243.

¿Dónde ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Honduras?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Paraguay para los servicios de cable en Claro TV, Cable Color y Mayavisión.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D) y 1058 (HD)

Cable Color – Canal 30 (A), 260 (D) y 731 (HD)

Mayavisión – Canal 39

¿Cómo ver TNT en vivo los premios Globos de Oro 2026 desde Guatemala?

Sigue la transmisión de los Globos de Oro 2026 (Golden Globes 2026) vía TNT en los siguientes canales disponibles en Guatemala para los servicios de cable en Claro TV y TiGO.

Claro TV – Canal 64 (A), 309 (D), 407 y 1310 (HD)

TiGO – Canal 29 (Analógico), 246 (Digital), 735 (HD)