En una innovadora expansión, los Globos de Oro celebran este 2026 su primera “Semana Dorada”, transformando la gala en un evento de varios días. Las actividades iniciaron el jueves con el especial “Golden Eve”, donde se otorgaron los premios honoríficos Cecil B. DeMille y Carol Burnett a Helen Mirren y Sarah Jessica Parker. Esta antesala de lujo concluirá el domingo 11 de enero por la noche con la ceremonia oficial de la 83.ª edición desde el hotel Beverly Hilton . Conoce qué canal de TV y dónde ver por streaming online la ceremonia en Estados Unidos, México, Espala y otras partes del mundo.

A casi un lustro de que la investigación del Times provocará la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), los Globos de Oro regresan bajo su nueva estructura comercial. Aunque el certamen pasó a ser una entidad con fines de lucro en 2023, la controversia persiste: se cuestiona la transparencia de Penske Media Corp., debido a que su control simultáneo sobre la productora del evento y los medios que lo cubren sugiere un conflicto de intereses. Además, surgen dudas sobre la ética del certamen tras denuncias de “pago por reproducción” vinculadas a podcasts nominados.

¿Qué canal TV transmite los premios Globos de Oro 2026 EN VIVO EN DIRECTO y ONLINE?

Los Globos de Oro 2026 (domingo 11 de enero) se verán en TV principalmente por CBS en Estados Unidos y por TNT en casi toda Latinoamérica, con streaming en Paramount+ (EE. UU.) y HBO Max para Latinoamérica y España.

Región / País TV abierta TV de paga (cable/sat) Streaming en vivo principal Estados Unidos CBS Cadenas locales CBS Paramount+ Premium/with Showtime México Azteca 7 ​ TNT HBO Max España — TNT ​ HBO Max ​ Centroamérica (excepto Panamá) — TNT HBO Max ​ Panamá — TNT HBO Max Cono Sur (ARG, CHI, URU) — TNT HBO Max ​ Andes (PER, COL, ECU, BOL) — TNT

larepublica+2​ HBO Max Brasil — TNT (señal Latam) HBO Max Resto de Sudamérica (PAR, VEN) — TNT ​ HBO Max ​ Resto del mundo Depende de acuerdos locales Señales regionales varias Principalmente HBO Max/TNT donde opere Latam y socios locales no siempre anunciados públicamente

Estados Unidos

CBS (TV abierta nacional).​

Paramount+ con Showtime / Premium (streaming en vivo de la señal de CBS; Essential solo on‑demand al día siguiente).​

México

TNT (TV de paga: cable/satélite).​

Azteca 7 (mención específica como señal abierta adicional en México).​

HBO Max (streaming en vivo).​

España

TNT (TV de paga).​

HBO Max (streaming en vivo).​

Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá)

Varios medios regionales indican que la señal para Latinoamérica es unificada vía TNT + HBO Max, con horarios diferenciados por país.​

TNT (TV de paga).

HBO Max (streaming en vivo).

Sudamérica (Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela)

En notas de prensa de medios de Argentina y Perú se confirma TNT + HBO Max como dupla oficial para toda Latinoamérica, con horarios por país.​

TNT (TV de paga, disponible en operadores como DirecTV, Claro, Movistar, etc.).​

HBO Max (streaming en vivo, con repetición on‑demand unos días).