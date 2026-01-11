La temporada de premios entra en su punto más alto con los Globos de Oro 2026. La hegemonía de One Battle After Another, el fenómeno que arrasa en las quinielas, se someterá a examen este domingo en una gala clave también para la española Sirat y la brasileña The Secret Agent. La ceremonia se llevará a cabo este domingo en Beverly Hills, California, y se emitirá en vivo desde las 20:00 horas ET y las 17:00 horas PT en Estados Unidos. ¿Quieres saber a qué hora empiezan los Globos de Oro 2026 según el país donde te encuentres? Aquí te lo contamos.

La película de Paul Thomas Anderson lidera las nominaciones con 9 candidaturas, seguida por la noruega Sentimental Value, con 8, y el suspense de vampiros Sinners, de Ryan Coogler, con 7. El camino al podio parece despejado para One Battle After Another, favorita en la categoría de mejor película de comedia o musical en unos Globos de Oro que, en los últimos años, se han caracterizado por celebrar el cine de autor.

En el apartado de comedia o musical, completan la lista la sofisticación coreana de No Other Choice, la satírica Bugonia, la biográfica Blue Moon, el carisma deportivo de Marty Supreme y la histórica Nouvelle Vague. Será una de las categorías más seguidas de la noche y una de las primeras en marcar la tendencia de cara a los Óscar.

En la categoría de drama, la crítica especializada coincide en que Hamnet será muy difícil de superar, pese al gran impacto popular de Sinners, la única capaz de hacerle sombra a esta ambiciosa obra de Chloé Zhao. La adaptación de la novela de Maggie O’Farrell compite, además, con la iraní It Was Just An Accident, la brasileña The Secret Agent, la noruega Sentimental Value y la estadounidense Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro.

La pelea por el Globo de Oro a mejor dirección también promete emociones fuertes. Del Toro se medirá con Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler, Joachim Trier (Sentimental Value) y Jafar Panahi (It Was Just An Accident). Aunque la mayoría de apuestas señalan a Anderson como principal favorito, el cineasta iraní también aparece con fuerza en los pronósticos.

En interpretación femenina en comedia o musical, Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) figura como una de las actrices a seguir de cerca durante la gala. En drama, Jessie Buckley (Hamnet) parte como gran favorita tras conquistar el premio de la Crítica de Hollywood el pasado fin de semana, lo que refuerza su condición de aspirante al Globo y, posteriormente, al Óscar.

La categoría de mejor actor en comedia o musical se presenta especialmente competitiva. Timothée Chalamet (Marty Supreme) encabeza una nómina de aspirantes de lujo que incluye a Jesse Plemons (Bugonia Bugonia), Lee Byung‑Hun (No Other Choice), George Clooney (Jay Kelly), Ethan Hawke (Blue Moon) y Leonardo DiCaprio (One Battle After Another). Varios de estos nombres podrían convertirse, tras la gala, en favoritos indiscutibles de la carrera de premios.

Con tantas películas, cineastas y estrellas en juego, los Globos de Oro 2026 se perfilan como una cita ineludible para los amantes del cine. Por eso, si no quieres perderte la alfombra roja ni la entrega de los premios, toma nota de los horarios según tu país.

¿A qué hora empiezan los Globos de Oro 2026 (Golden Globes)? Horarios en el mundo

Estados Unidos (Costa Este, ET): 20:00 horas

Estados Unidos (Costa Oeste, PT): 17:00 horas

Estados Unidos (Centro, CT): 19:00 horas

Estados Unidos (Montaña, MT): 18:00 horas

España (península y Baleares): 02:00 horas del lunes

España (Islas Canarias): 01:00 horas del lunes

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 19:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 horas

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 21:00 horas

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil (horario de Brasilia): 22:00 horas