“Planeta solteros: Una aventura en Grecia” es el nuevo título que aterriza en Netflix, el cual promete mucha diversión y situaciones disparatadas. ¿De qué trata y cómo verla la película? A continuación, todo lo que debes saber de esta producción polaca que mezcla romance y comedia.

SINOPSIS DE “PLANETA SOLTEROS: UNA AVENTURA EN GRECIA”

“Planeta Solteros: Una aventura en Grecia” sigue a dos parejas, cuyas vacaciones se convierten en una disparatada historia de detectives cuando empiezan a sospechar que la nueva pareja de un amigo suyo es un famoso estafador.

Todo comienza cuando Tomek y Ania visita a Marcel, quien acaba de hacer una gran inversión en un exclusivo resort de una isla paradisíaca. Lo que comienza como un gran viaje de placer da un giro inesperado cuando este los involucra en su ambicioso plan de lanzar un reality de solteros.

A medida que van pasando los días, ellos empiezan a sospechar que la nueva pareja de Marcel podría ser un estafador, por lo que con la ayuda de otro amigo ―obsesionado con las teorías conspirativas― y a pesar de la oposición de Ania, Tomek decide impedir que Marcel tome la peor decisión de su vida.

Cabe mencionar que mientras esto ocurre, Ania se está sometiendo a un duro tratamiento hormonal tras varios intentos de embarazo fallidos.

En "Planeta Solteros: Una aventura en Grecia", el momento en el que el grupo de amigos llega de vacaciones a visitar a un compañero (Foto; Netflix)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE LA PELÍCULA

Todo surge cuando lo amigos de Marcel llegan a visitarlo, pero este los sorprende cuando les informa que vivirá con su nueva pareja Miguel en el lujoso hotel que compraron. Pronto, sus dos amigos sospechan que algo no anda bien, pues ven al nuevo novio encontrándose con otros jóvenes, por lo que están seguros de que le es infiel, además de aprovecharse de él.

Es así como arman un plan para desenmascararlo, pero no la tendrán fácil, ya que no reciben el apoyo de las mujeres que los acompañan.

¿CÓMO VER “PLANETA SOLTEROS: UNA AVENTURA EN GRECIA”?

“Planeta solteros: Una aventura en Grecia” se estrena el 27 de agosto de 2025 por Netflix; Por tanto, para disfrutar de esta serie a nivel mundial, solamente debes contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

ACTORES DE “PLANETA SOLTEROS: UNA AVENTURA EN GRECIA”

Agnieszka Wiedlocha

Maciej Stuhr

Weronika Ksiazkiewicz

Tomasz Karolak

Piotr Glowacki

Nikodem Rozbicki

Kamil Kula

Malgorzata Mikolajczak

Dorota Kolak

Mateusz Dymidziuk

En "Planeta Solteros: Una aventura en Grecia", uno de ellos tiene un mal presentimiento sobre la nueva pareja de su amigo (Foto; Netflix)

FICHA DE LA PELÍCULA