En los últimos meses, la nueva versión de “Cumbres borrascosas” (titulada “Wuthering Heights” en inglés) se ha convertido en una de esas películas de las que todo el mundo comenta en redes sociales. Así, ahora que su recorrido por salas de cine quedó atrás, la adaptación dirigida por Emerald Fennell se prepara para dar el salto al catálogo de HBO Max. En este contexto, la duda obvia es: ¿desde qué momento podrás verla en el streaming? Pues, si quieres averiguar la respuesta, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el filme es una reinterpretación libre de la novela clásica de Emily Brontë, con una mirada muy marcada por el estilo de Fennell.

Asimismo, se sabe que logró recaudar alrededor de 240 millones de dólares a nivel global, cifra que la ubica entre las películas más taquilleras del 2026 hasta el momento.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Cumbres borrascosas”:

LA TRAMA DE “CUMBRES BORRASCOSAS”

Este largometraje sigue la obsesiva relación entre Heathcliff (Jacob Elordi), un niño adoptado sin recursos, y Catherine Earnshaw (Margot Robbie), la heredera de una familia acomodada en los páramos de Yorkshire.

Así, lo que arranca como un vínculo casi inseparable de infancia se va deformando en una pasión desigual, marcada por la diferencia de clases, los celos y un deseo que no encuentra un lugar sano donde quedarse.

De esta manera, “Cumbres borrascosas” explora el daño que se provocan los personajes entre sí y las graves consecuencias de su tóxica dinámica.

¿CUÁNDO LLEGA “CUMBRES BORRASCOSAS” A HBO MAX?

La película llega a HBO Max el viernes 1 de mayo del 2026, como un estreno global en el streaming.

Además, se lanza con una versión estándar y una versión con interpretación en lenguaje de señas estadounidense (ASL) dentro del catálogo.

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma.

Este es el LINK OFICIAL de “Cumbres borrascosas”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CUMBRES BORRASCOSAS”

En esta versión de la historia, Margot Robbie interpreta a Catherine Earnshaw, la heredera caprichosa y contradictoria, cuyo carácter termina marcando el destino de todos en la casa familiar.

Del otro lado está Jacob Elordi, quien asume el rol de Heathcliff, un joven adoptado sin fortuna que se mueve entre la vulnerabilidad y la furia contenida.

El elenco de “Cumbres borrascosas” se completa con:

Hong Chau como Nelly Dean , testigo de los excesos de la familia.

, testigo de los excesos de la familia. Alison Oliver como Isabella Linton , una joven atrapada entre los deseos de los Earnshaw y los suyos propios.

, una joven atrapada entre los deseos de los Earnshaw y los suyos propios. Shazad Latif como Edgar Linton , representante de una vida más estable que choca con el caos emocional de Heathcliff.

, representante de una vida más estable que choca con el caos emocional de Heathcliff. Martin Clunes como el patriarca Earnshaw.

como el Earnshaw. Ewan Mitchell como Joseph, uno de los trabajadores de la casa.

"Cumbres borrascosas" es una película de la directora Emerald Fennell que se inspira en la novela homónima de Emily Brontë (Foto: LuckyChap Entertainment / Warner Bros.)