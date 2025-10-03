Tras presentar en pantalla parte de las vidas de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la exitosa serie antológica “Monster” de Netflix prepara su próximo capítulo, esta vez explorando uno de los casos más enigmáticos del siglo XIX estadounidense. Así, bajo el título provisional “Monstruo: La historia de Lizzie Borden”, la temporada 4 del show televisivo promete seguir cumpliendo con las expectativas de su audiencia.

Vale precisar que la franquicia debutó con "Monster: The Jeffrey Dahmer Story“, alcanzando más de mil millones de horas vistas en sus primeros sesenta días.

La segunda temporada, "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“, continuó este éxito y obtuvo once nominaciones a los Emmy.

Ahora, con la tercera entrega protagonizada por Charlie Hunnam, podemos conocer más sobre un infame asesino y profanador de tumbas que sirvió como inspiración para muchos de los villanos más macabros y emblemáticos de Hollywood.

Antes de continuar, mira el tráiler de "Monster: The Ed Gein Story“:

LA SINOPSIS DE “MONSTRUO: LA HISTORIA DE LIZZIE BORDEN”

Tal como lo sugiere el título, “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” se centra en los asesinatos de 1892 en Fall River, Massachusetts, donde Lizzie Borden fue acusada de matar a su padre Andrew Borden y a su madrastra Abby Borden con un hacha.

Y, aunque fue juzgada, Lizzie fue finalmente absuelta de los cargos, convirtiendo su caso en uno de los misterios criminales más fascinantes de la historia estadounidense.

Cabe resaltar que esta temporada marca una novedad importante en la saga al ser la primera en centrarse en una persona acusada de asesinato... pero no condenada, diferenciándose de las entregas anteriores que retrataron asesinos confirmados.

¿QUIÉN ES LA ACTRIZ QUE HACE DE LIZZIE BORDEN?

Ella Beatty, de 25 años e hija de las estrellas Warren Beatty y Annette Bening, ha sido elegida para encarnar a Lizzie Borden.

Este protagónico es apenas su tercer crédito audiovisual, tras su participación en “Feud: Capote vs. The Swans” de Ryan Murphy y en la película “If I Had Legs I’d Kick You”.

De esta manera, la joven actriz se convierte en la primera mujer en liderar el elenco de una temporada de la antología “Monstruo”.

Ella Beatty tiene una breve carrera en la actuación, pero espera causar una buena impresión en "Monstruo: La historia de Lizzie Borden" (Foto: @ellabeattyy / Instagram)

LAS OTRAS ESTRELLAS CONFIRMADAS EN “MONSTRUO: LA HISTORIA DE LIZZIE BORDEN”

El reparto principal de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” también incluye a Rebecca Hall como Abby Borden, la madrastra de Lizzie. Como muchos sabemos, la intérprete es conocida por sus trabajos previos en producciones como “Iron Man 3” y “Christine”.

Por otro lado, Vicky Krieps, la estrella de “Phantom Thread” de Paul Thomas Anderson, interpretará a Bridget Sullivan, la criada irlandesa de la familia Borden que fue testigo clave durante el juicio.

Además, Billie Lourd le dará vida a Emma Borden, la hermana mayor de Lizzie; mientras que Jessica Barden interpretará a Nance O’Neill, la actriz teatral que mantuvo una estrecha amistad con Lizzie.

¿CUÁNDO LLEGA “MONSTRUO: LA HISTORIA DE LIZZIE BORDEN” A NETFLIX?

El rodaje de “Monstruo: La historia de Lizzie Borden” está programado para comenzar este 2025 y, aunque todavía no tiene fecha de estreno oficial, se espera que llegue a Netflix en algún momento del 2026.

Una fotografía del archivo de la estadounidense Lizzie Borden (Foto: Dominio público / Wikimedia Commons)