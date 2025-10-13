¿Sabes dónde está enterrado el asesino serial Ed Gein? A propósito de la seria “Monster: The Ed Gein Story” en Netflix, te damos a conocer dónde está exactamente enterrado Ed Gein, por qué su tumba está sin nombre y qué se sabe de su último adiós.

La tercera temporada de “Monster”, de Ryan Murphy e Ian Brennan, se lanzó el 3 de octubre de 2025 y consta de ocho episodios, que exploran la infancia, los crímenes, el proceso judicial y el destino final de Gein, incluida su tumba con un peculiar detalle.

¿CÓMO MURIÓ ED GEIN?

Gein murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, por insuficiencia respiratoria derivada de un cáncer. Fue diagnosticado con esquizofrenia tras su detención y pasó décadas bajo cuidado psiquiátrico en instituciones de Wisconsin. Aunque confesó los asesinatos de Bernice Worden y Mary Hogan, solo fue condenado por el de Worden en un segundo juicio en 1968; luego se determinó que no era culpable por demencia y siguió internado hasta su muerte.

Ed Gein tuvo una relación entre Adeline Watkins en "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE ESTÁ ENTERRADO ED GEIN Y CÓMO ES SU TUMBA HOY?

Ed Gein descansa en el cementerio de Plainfield (Wisconsin), en la parcela familiar junto a su madre Augusta y su hermano Henry. Tras su fallecimiento, el sitio se convirtió en un punto de peregrinaje y su lápida sufrió constantes daños hasta que, en 2000, desapareció. Desde entonces, su tumba permanece sin marcar: un espacio de césped entre las sepulturas de sus familiares que las autoridades mantienen anónimo para disuadir el vandalismo y el robo de “souvenirs”.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

“Monster: The Ed Gein Story”, protagonizada por Charlie Hunnam, Laurie Metcalf y Suzanna Son, ya está disponible en Netflix desde el 3 de octubre de 2025. La serie de ocho episodios se adentra en la mente del criminal y explora el legado cultural que lo convirtió en emblema del terror moderno.

El póster de "Monster: The Ed Gein Story", la tercera temporada de la antología "Monstruo" de Ryan Murphy (Foto: Netflix)

