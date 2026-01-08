Pedro (Fernando Gil), Raúl (Raúl Tejón), Santi (Gorka Otxoa) y Luis (Fele Martínez) continúan lidiando con la masculinidad en la cuarta temporada de “Machos alfa”, serie española de Netflix creada por los hermanos Alberto y Laura Caballero junto a Daniel Deorador y Araceli Álvarez de Sotomayor. En los nuevos episodios, los protagonistas lidian con la paternidad, la fe, novias creadas con IA, y situationships. Abrumados por los cambios y nuevas dinámicas, quieren pasar de deconstruidos a reconstruidos. ¿Cuándo se estrena?

La crisis de los 40 motivará a los cuatro amigos a buscar una manera de recuperar la viralidad que siente perdieron en su proceso de deconstrucción. Para lograrlo, realizan diferentes actividades como conseguir un refugio masculino en el que finalmente puedan “sentirse libres”.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez, Raquel Guerrero, Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd retoman sus roles habituales en la cuarta temporada de “Machos alfa”.

Santi (Gorka Otxoa) se une a un campamento junto a sus amigos para recuperar su masculinidad en la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la cuarta temporada “los ‘Machos alfa’ deciden que la mejor manera de afrontar la temida crisis de los 40 es hacerlo en compañía. Alquilan un piso juntos, convirtiendo la amistad en su refugio frente a divorcios, retos de la paternidad e inevitables tropiezos en su proceso de deconstrucción.

Entre campamentos para redescubrir la virilidad y sorprendentes nuevos modelos familiares, los protagonistas descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban… incluso durante unas vacaciones en Punta Cana.”

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”?

La cuarta temporada de “Machos alfa” se estrenará el viernes 9 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios de la serie española solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”

REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”

El elenco principal de “Machos alfa” regresa en la cuarta temporada de la serie española de Netflix. A ellos se unen algunos personajes secundarios y otros invitados.

Gorka Otxoa como Santiago ‘Santi’ Peralta

Fele Martínez como Luis Bravo

Fernando Gil como Pedro Aguilar Prieto

Raúl Tejón como Raúl Camacho Sanchís

Paula Gallego como Alejandra ‘Álex’ Peralta Martínez

Raquel Guerrero como Esther Alonso

María Hervás como Daniela Galván

Kira Miró como Luz Ferreiro

Marta Hazas como Marimar

Paloma Bloyd como Irene

Cayetana Cabezas como Blanca Martínez

Irene Arcos como Paz Artigas

Gorka Otxoa interpreta a Santi, Fele Martínez interpreta a Luis y Raúl Tejón interpreta a Raúl en la cuarta temporada de la serie española "Machos alfa" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “MACHOS ALFA”?

Aunque las anteriores entregas tienen diez episodios, la cuarta temporada de “Machos alfa” solo contará con seis capítulos.