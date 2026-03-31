“Los pecados de Kujo” (en su idioma original: “Kujô no Taizai” y en inglés: “Sins of Kujo”) ya tiene fecha en el calendario de los seriéfilos. Y es que la nueva ficción japonesa de Netflix se lanza a nivel internacional en abril del 2026... prometiendo convertirse en la próxima obsesión de quienes aman los thrillers legales oscuros y sin concesiones. Así, si estás buscando una serie intensa, con abogados incómodos y casos que te dejan pensando después de los créditos, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que esta es la adaptación en acción real del manga homónimo de Shohei Manabe, publicado en la revista Weekly Big Comic Spirits desde octubre del 2020, que ya supera los 15 tomos recopilatorios y millones de copias en circulación en Japón.

Y, detrás del proyecto, se han unido Netflix y la cadena japonesa TBS, una dupla que busca replicar el éxito de otros dramas oscuros con sello nipón.

De esta forma, nos encontramos frente a una apuesta que llega con un material original sólido, reconocimiento en la industria del manga y un equipo televisivo con experiencia en el género.

LA TRAMA DE “LOS PECADOS DE KUJO”

La historia de “Los pecados de Kujo” gira en torno a Taiza Kujo, un abogado penalista que se ha especializado en defender a los individuos más odiados por la opinión pública, como delincuentes callejeros, miembros del crimen organizado y sospechosos de crímenes atroces.

Su filosofía es clara: todos, sin importar lo que hayan hecho, tienen derecho a una defensa férrea dentro de los márgenes de la ley, aunque eso lo convierta en una figura polémica dentro del sistema judicial.

Asimismo, entra en escena Shinji Karasuma, un joven abogado que ve con recelo la forma de trabajar de Kujo y cuestiona si se puede hablar de justicia cuando el cliente no es precisamente inocente.

Entonces, a lo largo de la temporada, ambos se enfrentan a casos que ponen a prueba sus convicciones, con tramas que cruzan corrupción policial, violencia de pandillas y decisiones éticas que rara vez admiten blancos y negros.

EL TRÁILER DE LA SERIE “LOS PECADOS DE KUJO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “LOS PECADOS DE KUJO”

La serie está liderada por Yûya Yagira en el papel de Taiza Kujo, el abogado que le da título a la historia.

Junto a él, Hokuto Matsumura interpreta a Shinji Karasuma, el joven abogado que funciona como contraparte y, muchas veces, conciencia moral del relato.

Completan el elenco principal de “Los pecados de Kujo”:

Elaiza Ikeda como Hitomi Yakushimae

como Hitomi Yakushimae Keita Machida como Kengo Mibu

como Kengo Mibu Takuma Otoo como Yoshinobu Arashiyama

como Yoshinobu Arashiyama Muro Tsuyoshi como Kiyoshi Kyogoku

como Kiyoshi Kyogoku Goto Takenori como Sugawara Ryoma

como Sugawara Ryoma Kashii Yu como Kameoka Reiko

como Kameoka Reiko Ken Mitsuishi como Nobuteru Nagaragi

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LOS PECADOS DE KUJO”?

“Los pecados de Kujo” se estrena en Netflix el jueves 2 de abril del 2026, con un lanzamiento global de sus 10 episodios.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Los pecados de Kujo", serie que se compone de 10 episodios en total (Foto: Netflix)