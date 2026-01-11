“Gente que conocemos en vacaciones” es la comedia romántica que está disponible en Netflix desde el 9 de enero de 2026. Nos presenta a Poppy, una joven espontánea, y Alex, un muchacho que necesita un plan para todo, dos buenos amigos que tras viajar por varios años juntos se preguntan si podrían ser la pareja perfecta. Debido a que los vemos recorriendo el mundo y evaluando resorts de lujo, los espectadores se preguntan si realmente las grabaciones de esta producción se realizaron en todos los países a los que llegaron y nos muestran en la pantalla. La respuesta a continuación.

Emily Bader como Poppy Wright y Tom Blyth como Alex Nilsen en la comedia romántica "Gente que conocemos en vacaciones" (Foto: Netflix)

¿CUÁLES FUERON LAS LOCACIONES DE “GENTE QUE CONOCEMOS EN VACACIONES”?

Aunque el filme nos muestra que los amigos visitan diversos lugares del mundo, el director Brett Haley reveló que “Gente que conocemos en vacaciones” se rodó solamente en dos países: España (Barcelona) y Estados Unidos, específicamente Nueva Orleans, Luisiana. Sí, aunque cueste creerlo, el equipo de producción de la película buscó paisajes que asemejaran las zonas que hacían referencia, y vaya que lograron confundirnos.

“Rodamos el 65% de la película en Barcelona y sus alrededores, España. Y luego rodamos entre el 40% y el 50% en Nueva Orleans, Luisiana. Es imposible imitar Nueva Orleans en España. El mayor reto de la película, sin duda, fue cómo imitar Canadá, la Toscana, Nueva Orleans, Ohio y la ciudad de Nueva York en la zona de Barcelona”, señaló en una entrevista para la nota de prensa de People We Meet on Vacation.

Haley contó que su diseñador de producción, Bruce Curtis, fue quien encontró las locaciones para recrear la atmósfera canadiense. Al tiempo de indicar que la Toscana, Italia, fue menos difícil, ya que hay zonas de España que se asemejaban a ella. “No usamos muchos decorados. Todo lo que se ve es principalmente práctico. Creo que el único decorado que teníamos era el apartamento de Poppy, y luego encontramos un par de localizaciones en España que también encajaban bien con Nueva York. Luego, Nueva Orleans era Boston y Ohio. Así que hay muchos trucos invisibles para conseguir las localizaciones”, dijo según una publicación de Decider.

Respecto a los lugares de rodaje en Nueva Orleand, según fanáticos de Reddit, fueron el Cafe Du Monde, Broadway y Fontainebleau, el Lower Garden District y el Quarter.

Para rodar “Gente que conocemos en vacaciones” se buscó lugares que se asemejaran a los que se hacía mención en la película (Foto: 3000 Pictures / Netflix / Sony Pictures / Temple Hill Entertainment)

¿EN QUÉ LUGARES DE ESPAÑA Y NUEVA ORLEAND SE RECREÓ LOS PAÍSES DEL FILME?

A continuación, algunas de las ciudades o países que vemos en la película, pero que realmente se grabaron en España o Nueva Orleand.

Squamish: estas zonas boscosas de Canadá, que son el primer viaje que emprenden los amigos, se recrearon en España, exactamente en una finca en las afueras de Barcelona de 1860.

estas zonas boscosas de Canadá, que son el primer viaje que emprenden los amigos, se recrearon en España, exactamente en una finca en las afueras de Barcelona de 1860. Villa toscana: aparece ese lugar cuando Poppy recibe a Alex y van a viñedo. La masía catalana del siglo XII, Can Llambí, es donde grabó, publica Time Out.

aparece ese lugar cuando Poppy recibe a Alex y van a viñedo. La masía catalana del siglo XII, Can Llambí, es donde grabó, publica Time Out. El apartamento de Poppy en Nueva York: el lugar donde vive la joven en Manhattan se construyó sobre un escenario en Barcelona.