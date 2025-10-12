“Limpia” (también conocida como “Swim to Me”) es la película de Netflix que se inspira en la reconocida novela homónima de Alia Trabucco. Así, quizá te preguntes si lo que ves en pantalla se basa en hechos reales o si nace por completo de la imaginación de su autora. Por eso, para descubrir hasta qué punto la cinta chilena se acerca a la realidad y qué parte responde al arte de la ficción, préstale atención a esta nota de Gestión Mix.

Vale precisar que este drama familiar narra la intensa relación entre Estela (María Paz Grandjean), una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche (Rosa Puga Vittini).

Y es que, a medida que su vínculo crece, ambas crean un mundo secreto y dependiente que las conduce a un desenlace inevitable.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Limpia”:

“LIMPIA” DE NETFLIX, ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

La respuesta corta es NO. Aunque la película de Netflix toma como punto de partida la obra de Alia Trabucco Zerán, no existe un caso real específico que haya inspirado su trama.

En realidad, se trata de una producción que explora temas universales, como la falta de reconocimiento al trabajo del hogar, las desigualdades sociales, la soledad y las relaciones complejas entre cuidadoras y empleadores.

Es decir, no estamos ante un documental ni una crónica de sucesos verificados, sino ante un largometraje que busca generar reflexión y empatía.

Por lo tanto, no hay registro de que alguna escena puntual ocurrió en la vida real. Sin embargo, sí se pueden reconocer muchas emociones compartidas en hogares de todo el mundo.

EL LIBRO QUE INSPIRÓ “LIMPIA” DE NETFLIX

De acuerdo con ChicMagazine, la directora Dominga Sotomayor considera que el filme “Limpia” es una “adopción” de la novela.

¿La razón? Pues, la cineasta transforma la obra en un relato íntimo y visual para Netflix, sin recurrir a voz en off ni a la estructura judicial original.​

Así, en palabras de la creativa para el referido medio: “No es una película sobre el libro, es una película que nace de él”.

¿DÓNDE VER LA PELÍCULA “LIMPIA”?

Producida por Fabula y rodada íntegramente en Chile, “Limpia” es una cinta exclusiva de Netflix. Entonces, para verla cuando quieras, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

El póster de "Limpia", película de Dominga Sotomayor que se desarrolla a lo largo de 102 minutos de metraje (Foto: Netflix)