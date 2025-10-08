“Limpia”, la película chilena de Netflix, se centra en el vínculo estrecho que forman una empleada doméstica de una familia adinerada en Santiago y la niña a la que cuida durante un verano tormentoso ¿Quieres conocer más detalles de la cinta dirigida y escrita por Dominga Sotomayor con la colaboración de Gabriela Larralde?

“Me interesa hacer películas que documenten emociones más que ideas o temas. Por eso decidí enfocarme en la relación entre Estela y Julia, la niña a la que cuida, reflejando un encuentro entre soledades, una simbiosis que al principio parece posible, horizontal, hasta que la imposibilidad y la herida se revelan”, indicó Dominga Sotomayor a Tudum.

María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini, Ignacia Baeza Hidalgo, Benjamín Westfall y Rodrigo Palacios son los protagonistas de “Limpia”, que tuvo su premiere global en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 19 de septiembre de 2025 y llegó a selectos cines de Chile el 25 de septiembre.

María Paz Grandjean interpreta a Estela, una empleada doméstica, en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ SE BASA “LIMPIA”?

“Limpia” es una adaptación de la premiada novela homónima de Alia Trabucco Zerá, narradora, ensayista y abogada chilena que obtuvo el premio nacional a las Mejores Obras Literarias. Aunque no se basa en una historia real, aborda temas de la realidad social como precariedad en la que viven las empleadas domésticas.

SINOPSIS DE “LIMPIA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “‘Limpia’ es un drama familiar inquietante que cuenta la historia de la intensa relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo se hace más estrecho, construyen un mundo secreto y dependiente, que las llevará a un resultado inevitable.”

¿CÓMO VER “LIMPIA”?

“Limpia” se estrenará el viernes 10 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película chilena solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LIMPIA”

REPARTO DE “LIMPIA”

María Paz Grandjean como Estela

Rosa Puga Vittini

Ignacia Baeza

Rodrigo Palacios

Benjamin Westfall

Estela (María Paz Grandjean) cuida de la pequeña (Rosa Puga Vittini) con amor en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LIMPIA”?

“Limpia”, que cuenta con Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Rocío Jadue como productores, tiene una duración de 97 minutos, es decir, 1 hora y 37 minutos.

¿DÓNDE SE GRABÓ “LIMPIA”?

El rodaje de “Limpia”, producida por la compañía Fabula, se realizó íntegramente en Chile.