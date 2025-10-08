Rosa Puga Vittini y María Paz Grandjean son las protagonistas de la película chilena "Limpia", dirigida por Dominga Sotomayor (Foto: Netflix)
“Limpia”, la película chilena , se centra en el vínculo estrecho que forman una empleada doméstica de una familia adinerada en Santiago y la niña a la que cuida durante un verano tormentoso ¿Quieres conocer más detalles de la cinta dirigida y escrita por Dominga Sotomayor con la colaboración de Gabriela Larralde?

Me interesa hacer películas que documenten emociones más que ideas o temas. Por eso decidí enfocarme en la relación entre Estela y Julia, la niña a la que cuida, reflejando un encuentro entre soledades, una simbiosis que al principio parece posible, horizontal, hasta que la imposibilidad y la herida se revelan”,

María Paz Grandjean, Rosa Puga Vittini, Ignacia Baeza Hidalgo, Benjamín Westfall y Rodrigo Palacios son los protagonistas de “”, que tuvo su premiere global en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián el 19 de septiembre de 2025 y llegó a selectos cines de Chile el 25 de septiembre.

¿EN QUÉ SE BASA “LIMPIA”?

“Limpia” es una adaptación de la premiada novela homónima de Alia Trabucco Zerá, narradora, ensayista y abogada chilena que obtuvo el premio nacional a las Mejores Obras Literarias. Aunque no se basa en una historia real, aborda temas de la realidad social como precariedad en la que viven las empleadas domésticas.

SINOPSIS DE “LIMPIA”

, en “Limpia’ es un drama familiar inquietante que cuenta la historia de la intensa relación entre Estela, una trabajadora doméstica, y la niña de seis años a la que cuida día y noche. A medida que su vínculo se hace más estrecho, construyen un mundo secreto y dependiente, que las llevará a un resultado inevitable.

¿CÓMO VER “LIMPIA”?

, por lo tanto, para ver la nueva película chilena solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “LIMPIA”

REPARTO DE “LIMPIA”

  • María Paz Grandjean como Estela
  • Rosa Puga Vittini
  • Ignacia Baeza
  • Rodrigo Palacios
  • Benjamin Westfall
Estela (María Paz Grandjean) cuida de la pequeña (Rosa Puga Vittini) con amor en la película chilena "Limpia" (Foto: Netflix)
¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LIMPIA”?

Limpia”, que cuenta con Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín y Rocío Jadue como productores, tiene una duración de 97 minutos, es decir, 1 hora y 37 minutos.

¿DÓNDE SE GRABÓ “LIMPIA”?

El rodaje de “Limpia”, producida por la compañía Fabula, se realizó íntegramente en Chile.

