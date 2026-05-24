Quienes disfrutan de los dramas de crimen adolescente tienen una nueva parada obligatoria con el regreso de Pip Fitz-Amobi (Emma Myers), la protagonista de la serie “Asesinato para principiantes” (“A Good Girl’s Guide to Murder” en su título original). Y es que la ficción vuelve con una segunda tanda de episodios marcada por el misterio, la tensión y el impacto emocional de los sucesos vistos en la primera temporada. Aquí, Gestión Mix te cuenta de qué trata esta entrega y cómo ver sus capítulos en Netflix.

Vale precisar que la serie británica se basa en la trilogía de novelas juveniles de Holly Jackson, por lo que la primera temporada adaptó el libro inicial, centrado en la investigación del caso Andie Bell (India Lillie Davies), el cual Pip convirtió en su proyecto escolar.

Ahora, esta nueva entrega toma como referencia el segundo libro, “Good Girl, Bad Blood”, así que la historia avanza con un caso distinto y un pueblo que todavía arrastra las heridas del crimen anterior.

LA TRAMA DE LA TEMPORADA 2 DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”

De acuerdo con Netflix, la temporada 2 de “Asesinato para principiantes” arranca después de que Pip logra resolver el caso de Andie Bell, lo que deja a nuestra protagonista intentando recomponer su vida y manejar las secuelas personales de haberse enfrentado a un asesino dentro de su propia comunidad.

En ese sentido, su objetivo consiste en arreglar las consecuencias y mantenerse lejos de cualquier otra investigación, una meta que se complica de inmediato cuando el pasado vuelve a tocar la puerta.

Resulta que, mientras se acerca el juicio de Max Hastings (Henry Ashton), acusado de agresión sexual contra varias chicas tras lo que se reveló en la primera temporada, el hermano de Connor (Jude Morgan-Collie), Jamie Reynolds (Eden Hambelton Davies), desaparece sin explicación pocos días antes de que comience el proceso judicial.

A partir de ese momento, Pip se ve arrastrada a una nueva carrera contrarreloj para encontrarlo, entre pistas confusas, posibles amenazas y la sensación de que alguien intenta callarla.

EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE LA SERIE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”

Al frente del elenco de “Asesinato para principiantes” sigue Emma Myers, reconocida por los fans de “Wednesday” como la entrañable Enid Sinclair. Ella le da vida a Pippa “Pip” Fitz-Amobi, la estudiante que se convirtió en detective a lo largo de la historia.

A su lado regresa Zain Iqbal como Ravi Singh, quien ayuda a nuestra protagonista a equilibrar su vida personal con el deseo de seguir buscando justicia.

El reparto principal de la temporada 2 de la serie de Netflix incluye también a:

Asha Banks como Cara Ward

como Cara Ward Jude Morgan-Collie como Connor Reynolds

como Connor Reynolds Yali Topol Margalith como Lauren Gibson

como Lauren Gibson Henry Ashton como Max Hastings

como Max Hastings Eden H. Davies como Jamie Reynolds

como Jamie Reynolds Jack Rowan como Charlie Green

como Charlie Green Misia Butler como Stanley Forbes

como Stanley Forbes Freddie Thorp como Luke Eaton

como Luke Eaton Anna Brindle como Flora Green

como Flora Green Peter Sullivan como Christopher Epps

como Christopher Epps Lu Corfield como Joanna Reynolds

como Joanna Reynolds Freddie England como Robin Hastings

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “ASESINATO PARA PRINCIPIANTES”?

La temporada 2 de “Asesinato para principiantes” se estrena en Netflix el miércoles 27 de mayo del 2026.

Al igual que la primera entrega, esta se compone de seis episodios, cada uno con una duración aproximada de 45 a 50 minutos.

Y, como es usual en la famosa plataforma de streaming de la “N” roja, todos los capítulos se lanzan el mismo día, lo que te permite disfrutar de una maratón completa en una sola jornada.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de la temporada 2 de "A Good Girl's Guide to Murder", serie de suspenso basada en el libro homónimo de Holly Jackson (Foto: Netflix)