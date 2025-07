Desde que aterrizó el pasado 4 de julio de 2025 en Netflix, “Ángela” atrapó a la audiencia por abordar temas como la violencia de género y manipulación psicológica dentro de una relación. A raíz de que muchas personas, en especial mujeres, son víctimas de maltrato, todos se preguntan si esta producción se basó en una historia de la vida real. A continuación, la respuesta.

En la trama, Ángela Rekarte Tomasena lleva una vida aparentemente perfecta junto a su familia; sin embargo, lo que sus amigos y seres queridos no imaginan es que dentro de su hogar todo es un infierno por los constantes maltratos de su esposo Gonzalo. Tanto es su tormento que vive angustiada hasta por lo más mínimo, algo que cambiará cuando aparece Edu, quien enciende su pasión y le propone un plan de escape, pero más adelante descubrirá que esta persona no es quien realmente dice ser.

Cabe mencionar que la miniserie “Ángela” tiene en total seis episodios que están disponibles en América Latina y Estados Unidos.

Verónica Sánchez encarna a Ángela en la exitosa serie de Netflix (Foto: Buendía Estudios / Bizkaia)

¿BASADA EN LA VIDA REAL? ESTA ES LA VERDAD SOBRE “ÁNGELA” DE NETFLIX

La respuesta corta es no. A pesar de que este drama refleja el abuso físico y psicológico que viven muchas mujeres a nivel mundial, la miniserie de Netflix “Ángela” no se basa en una historia de la vida real; es decir, no tomó ningún testimonio específico de alguna víctima de maltrato.

Sin embargo, debemos admitir que al haber abordado el tema de la violencia de género, muchos espectadores se quedaron confundidos y estaban seguros que tomaron el caso de una alguien que sufrió a manos de un abusador.

La serie "Ángela" se ha convertido en el último éxito español que lanzó Netflix (Foto: Buendía Estudios / Bizkaia)

“ÁNGELA” SE BASA EN OTRA SERIE DE SUSPENSO

“Ángela” de Netflix es una adaptación de la serie de suspenso titulada “Angela Black”, creada y escrita por los hermanos Harry y Jack Williams, quienes tampoco se basaron en algún caso específico de violencia doméstica; por tanto, se trató de ficción pura. Tiene seis episodios que comenzaron a emitirse en ITV el 10 de octubre de 2021 y cada semana lanzaban un nuevo capítulo.

Mientras que la versión española de la plataforma de la N roja es protagonizada por Verónica Sánchez, en la versión británica el rol principal está a cargo de Joanne Froggatt.

Ambas miniseries cuentan la historia desgarradora del personaje central, una esposa y madre de familia que a pesar de sufrir violencia doméstica, lucha por transformar la vida de sus hijos y darle un futuro mejor lejos de su verdugo.