En el 2021, la serie australiana "Angela Black" conquistó a miles de personas con una atrapante historia de suspenso y drama protagonizada por Joanne Froggatt y Michiel Huisman. Ahora, algunos años después, su remake español llega a Netflix bajo el título de “Ángela”. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la serie española se desarrolla a lo largo de 6 episodios, en los que Verónica Sánchez, Daniel Grao y Jaime Zatarain se lucen como protagonistas.

Además, antes de su llegada al catálogo de Netflix, el show televisivo se estrenó en la plataforma de streaming Atresplayer.

LA SINOPSIS DE “ÁNGELA”

“Ángela” se centra en la historia de Ángela Rekarte Tomasena, una mujer que lleva una vida aparentemente feliz junto a su esposo, Gonzalo, con quien tiene dos hijas y una casa espectacular.

Sin embargo, bajo esa idílica fachada, nuestra protagonista oculta un infierno de maltrato, en el que un marido obsesivo la ha convencido de que sin él no sería nada.

Así, el frágil equilibrio de Ángela termina de romperse cuando conoce a Eduardo, un antiguo compañero de instituto por el que se siente inmediatamente atraída y que está dispuesto a ayudarla, eliminando a Gonzalo de su vida.

No obstante, gracias a la intervención de su mejor amiga Esther, Ángela descubrirá que Edu no es quién dice ser...

EL TRÁILER DE LA SERIE “ÁNGELA”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ÁNGELA”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Ángela”:

Verónica Sánchez como Ángela Rekarte Tomasena

Daniel Grao como Gonzalo Lara Ormazabal

Jaime Zatarain como Eduardo “Edu” Silva / Roberto “Rober” Irogoyen

Lucía Jiménez como Esther Agirre Larrazabal

María Isabel Díaz Lago como Maribel

Ane Gabarain como Carmen Tomasena

Begoña Maestre como Laura

Maia Zaitegui como Maia Lara Rekarte

Sua Díez como Irati Lara Rekarte

Alain Azabal Forcada como Alain

¿DÓNDE VER “ÁNGELA”?

Se espera la llegada de “Ángela” al catálogo de Netflix USA, Latinoamérica y España el viernes 4 de julio del 2025. Entonces, para disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

FICHA DE DATOS DE “ÁNGELA”

Título original: Ángela

Ángela Año: 2024

2024 Duración promedio de episodios: 50 min.

50 min. País: España

España Creadores: Harry Williams, Jack Williams

Harry Williams, Jack Williams Dirección: Norberto López Amado

Norberto López Amado Guion: Leire Albinarrate, Sara Cano, Paula Fabra

Leire Albinarrate, Sara Cano, Paula Fabra Música: Pablo Cervantes

Pablo Cervantes Fotografía: Teo Delgado

Teo Delgado Compañías: Atresmedia Televisión, Buendía Estudios

Atresmedia Televisión, Buendía Estudios Distribuidora: Atresplayer

El póster de "Ángela", serie española dirigida por Norberto López Amado (Foto: Atresmedia Televisión)