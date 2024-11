“La locura” (“The Madness” en su idioma original) es una miniserie de suspenso y conspiración de Netflix que sigue a un comentarista de medios de comunicación se ve arrastrado a luchar desesperadamente por defender su inocencia y su propia vida luego de tropezar con un asesinato en los bosques de los montes Poconos (Pensilvania, EE. UU.) ¿Quieres concer más detalles del thriller creado por Stephen Belber (“OG”, “The Laramie Project”), quien se desempeña como co-showrunner junto con el productor ejecutivo VJ Boyd (“Justified”, “SWAT”)?

“‘The Madness’ es una metáfora del mundo en el que vivimos ahora: el mundo de las redes sociales”, señaló el productor ejecutivo y director Clement Virgo a Tudum. En tanto, Belber indicó que, “la noción de objetividad es realmente difícil de alcanzar cuando navegamos por toda la información que nos llega las 24 horas del día, los 7 días de la semana… Lo importante es la noción de cómo poner orden para descubrir qué es lo que te importa en medio de todo eso”.

Colman Domingo (“Ma Rainey’s Black Bottom”, “Zola” y “Fear the Walking Dead”) encabeza el reparto de “La locura”, que también cuenta con las actuaciones de Marsha Stephanie Blake (“When They See Us”, “Orange Is the New Black”), Gabrielle Graham (“Twenties”, “21 Thunder”), John Ortiz (“Silver Linings Playbook”), Tamsin Topolski (“The Diplomat”) y Thaddeus J. Mixson.

Colman Domingo asume el rol de Muncie Daniels, quien debe demostrar su inocencia, en la serie "La locura" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “LA LOCURA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “La locura”, “Muncie Daniels es un asesor político convertido en comentarista de televisión que parece haber perdido el rumbo de su existencia. Durante un retiro sabático en los montes Poconos (Pensilvania, EE. UU.), en el que pretendía escribir la gran novela americana, Muncie se convierte en el principal sospechoso del asesinato de un famoso supremacista blanco del que tan solo fue testigo.

Así pues, se embarca en una carrera contrarreloj para limpiar su nombre y destapar una conspiración que trasciende fronteras. En su huida, recuperará a su familia, encontrará aliados inesperados y luchará contra la desinformación en la era de la posverdad”.

¿CÓMO VER “LA LOCURA”?

“La locura” se estrenará el jueves 28 de noviembre de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo thriller de conspiración solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “THE MADNESS”

REPARTO DE “LA LOCURA”

Colman Domingo como Muncie Daniels

Marsha Stephanie Blake como Elena Daniels

Gabrielle Graham como Kallie

John Ortiz como Franco Quinones

Tamsin Topolski como Lucie Snipes

Thaddeus J. Mixson como Demetrius

Deon Cole como Kwesi Dupree

Hudson Wurster como Tanner Simon

Lochlan Miller como Blake Simon

Ennis Esmer como el agente Khalil

Kimberly-Sue Murray como Cindy

Stephen McKinley Henderson como Isiah

Chris Henry Coffey como el detective Delbert Johnson

Lanette Ware como Nadia

Bradley Whitford como Stu Magnusson

Tahmoh Penikett como Mark Simon

Ronnie Rowe como Chuck

Muncie Daniels (Colman Domingo) debe escapar para demostrar su inocencia en la serie "La locura" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “LA LOCURA”?

“La locura”, que cuenta con Stephen Belber, V. J. Boyd, Peter Chernin, Jenno Topping, Kaitlin Dahill y Clément Virgo como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.