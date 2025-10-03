"Monster: The Ed Gein Story” ya está disponible en Netflix, así que los fanáticos de la serie antológica creada por Ryan Murphy e Ian Brennan ya pueden ver la tercera temporada. Los nuevos episodios se centran en los macabros crímenes cometidos por Edward Theodore Gein, conocido como el Carnicero de Plainfield. En el primer capítulo, se establece la relación que tenía con su madre Augusta Gein y su hermano Henry, y se muestra cómo murió cada uno de ellos.

En la ficción, Henry es la primera víctima de Ed Gein (Charlie Hunnam). El hermano mayor de Ed planea casarse con su novia a pesar de las objeciones de su madre, Augusta (Laurie Metcalf). De hecho, antes de marcharse le comunica a Ed sus planes y le aconseja alejarse de la mujer desequilibrada antes de que sea demasiado tarde.

Gein no toma nada bien las palabras de Henry en contra de su madre, así que lo golpea con un tronco de madera que estaba cortando. Se arrepiente al instante y asegura que solo era una broma. Cuando se marcha del granero ve como su hermano se reincorpora y menciona que ya no los abandonará. Sin embargo, se trata de una alucinación.

A la mañana siguiente, Ed encuentra el cuerpo de Henry congelado y recién comprende lo que hizo. Para ocultar su crimen, inicia un incendio. Luego de que las autoridades intervienen, determinan que Henry falleció por asfixia. Pero ¿qué pasó en la vida real?

ED GEIN ¿REALMENTE MATÓ A SU HERMANO HENRY?

Mientras en “Monster: The Ed Gein Story”, los hermanos Gein parecen tener una buena relación, en la vida real no se tiene claro si eran cercanos. Los informes indican que tras la muerte de su padre en 1940, ambos se hicieron cargo de la granja de Plainfield. Además, realizaban trabajos esporádicos en su pueblo.

En mayo de 1944, Ed y Henry decidieron quemar la vegetación de las marismas. Al parecer, el fuego se descontroló y llamaron al departamento de bomberos para contenerlo. Luego de que los bomberos controlaron el incendio y se marcharon, Ed reportó la desaparición de su hermano mayor.

La policía encontró el cuerpo de Henry Edward Gein en el terreno de la granja. Los primeros informes indicaron que no había sufrido quemaduras y parecía estar muerto desde antes del incendio. Aunque tenía hematomas en la cabeza, determinaron que falleció por asfixia. Sin embargo, no realizaron una autopsia.

Ed Gein, ¿admitió el crimen?

Tras revelarse los crímenes del Carnicero de Plainfield, se empezó a especular sobre lo que realmente sucedió con Henry Edward Gein. ¿Realmente fue la primera víctima de Ed? El asesino nunca admitió ser el responsable de la muerte de su hermano mayor.