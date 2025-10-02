Edward Theodore Gein, conocido como el Carnicero de Plainfield, fue un asesino serial y ladrón de cadáveres que cometió perversos crímenes en los años 50 en los alrededores de su ciudad natal de Plainfield, Wisconsin. Y es el protagonista de la tercera temporada de “Monster”, serie antológica de Netflix creada por Ryan Murphy e Ian Brennan. Pero ¿quiénes fueron sus víctimas de este monstruo que inspiró a algunos de los villanos más aterradores del cine?

En 1957, la policía descubrió que la granja en ruinas en la que vivía Ed Gein, quién en “Monster: The Ed Gein Story” es interpretado por Charlie Hunnam, era una espantosa casa de horrores, ya que estaba amueblada con huesos humanos y tenía varios objetos elaborados con piel humana y cráneos, como pantallas de lámparas, asientos y platos de sopa. Incluso utilizaba la piel para vestirse.

Después de ser diagnosticado con esquizofrenia, Ed Gein fue declarado no apto para presentarse en un juicio, así que lo enviaron a distintas instituciones psiquiátricas. No obstante, luego fue declarado culpable del asesinato de Bernice Worden. Falleció en el Instituto de Salud Mental de Mendota a causa de una insuficiencia respiratoria derivada de un cáncer metastásico, en 1984.

LAS VÍCTIMAS DEL ASESINO DE “MONSTER: THE ED GEIN STORY”

Tras la muerte del padre de Ed, los ideales religiosos de su madre se intensificaron, y provocaron que su hermano empezara a desafiar a Augusta. Pero ese hermano falleció en un misterioso incendio. Muchos llegaron a pensar que el siniestro fue provocado por Gein, aunque él nunca lo admitió.

Bernice Worden

Bernice Worden fue la última víctima de Ed Gein. La dueña de una ferretería de Plainfield Wisconsin desapareció en noviembre de 1957 y cuando la policía intervino descubrió que Ed fue la última persona que la había visto con vida. En la granja del acusado encontraron el cuerpo de la víctima.

Worden estaba decapitada y colgada de los pies, además presentaba heridas de bala. Gracias a este caso, la policía encontró otro cuerpo y evidencia de otros crímenes.

Ed Gein (Charlie Hunnam) conocido como el "Carnicero de Plainfield" observando la ferretería de Bernice Worden en "Monster: The Ed Gein Story" (Foto: Netflix)

Mary Hogan

En la granja de Gein, la policía encontró la cabeza de Mary Hogan, una mujer que trabajaba en una taberna que Ed solía visitar, y que fue reportada como desaparecida en diciembre de 1954. Ed admitió el asesinato de las dos mujeres y explicó que lo hizo porque se parecían físicamente a su madre, Augusta.

Ed negó haber violado a las mujeres muertas, aduciendo que “olían muy mal”. También se especuló que cometió canibalismo, pero Gein nunca lo admitió.

Aunque algunos de los objetos que estaban en la granja de Ed fueron elaborados con restos humanos que robó, se cree que el número de víctimas podría haber sido mayor.