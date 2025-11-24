Después de más de tres años desde que la cuarta temporada dejara a Hawkins al borde del colapso, “Stranger Things” regresa con su última entrega. Y lo hace de una manera poco convencional: en tres tandas de capítulos. Así, el lanzamiento empieza con el Volumen 1, compuesto por los episodios 1, 2, 3 y 4 de la temporada final. ¿Te gustaría verlos? Pues, Gestión Mix te cuenta aquí cuál es su fecha de estreno, la hora y el link para disfrutarlos sin problemas.

Vale precisar que la temporada 5 de la exitosa serie de Netflix nos traslada al otoño de 1987, justo cuando la ciudad de Hawkins continúa enfrentando las consecuencias de la apertura de portales interdimensionales.

Allí, los protagonistas se unen con un propósito común: localizar y derrotar a Vecna (Jamie Campbell Bower). Sin embargo, su paradero permanece desconocido y sus intenciones son un misterio.

Por si fuera poco, la situación se vuelve aún más complicada cuando las autoridades militares declaran la ciudad en cuarentena, intensificando simultáneamente la persecución de Once (Millie Bobby Brown), quien se ve obligada a permanecer en la clandestinidad.

Entonces, con la proximidad del aniversario de la desaparición de Will (Noah Schnapp), emerge una sensación de inquietud familiar.

Y es que el enfrentamiento decisivo se aproxima... y los personajes deberán enfrentarse a una fuerza oscura sin precedentes en términos de poder y peligrosidad.

En ese sentido, para lograr la victoria y ponerle fin a esta pesadilla, el grupo completo debe reunirse por última vez, incluyendo a Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour), Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin), Max Mayfield (Sadie Sink), Nancy Wheeler (Natalia Dyer), Jonathan Byers (Charlie Heaton), Steve Harrington (Joe Keery), Robin Buckley (Maya Hawke) y Erica Sinclair (Priah Ferguson).

Antes de continuar, mira el tráiler del volumen 1 de “Stranger Things 5”:

FECHA DE ESTRENO DEL VOLUMEN 1 DE “STRANGER THINGS 5”

Los cuatro primeros episodios de la temporada final de la serie se estrenan el miércoles 26 de noviembre del 2025 , fecha que te recomendamos anotar en tu agenda.

Cabe resalta que, si estás pensando hacer una maratón de todo el volumen 1, necesitarás reservar alrededor de cuatro horas y media de tu tiempo, basándonos en la duración de cada uno de los capítulos.

1. “Chapter One: The Crawl” (“Capítulo uno: La misión”​ / “Capítulo uno: Al rescate”) - Duración: 1 hora 8 minutos (68 min)

(“Capítulo uno: La misión”​ / “Capítulo uno: Al rescate”) - Duración: 1 hora 8 minutos (68 min) 2. “Chapter Two: The Vanishing of...” - Duración: 54 minutos

- Duración: 54 minutos 3. “Chapter Three: The Turnbow Trap” (“Capítulo tres: La trampa de Turnbow”) - Duración: 1 hora 6 minutos (66 min)

(“Capítulo tres: La trampa de Turnbow”) - Duración: 1 hora 6 minutos (66 min) 4. “Chapter Four: Sorcerer” (“Capítulo cuatro: Hechicero”) - Duración 1 hora 23 minutos (83 min)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS 5”?

A diferencia de otros títulos de Netflix, los cuales se lanzan a la medianoche, el volumen 1 de la temporada 5 de “Stranger Things” se estrena a las 8:00 p.m. (ET) / 5:00 p.m. (PT).

Es decir, si te encuentras en Estados Unidos, estos son los horarios de lanzamiento:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 5:00 p.m. del 26 de noviembre Hora de las Montañas (MT) 6:00 p.m. del 26 de noviembre Hora Central (CT) 7:00 p.m. del 26 de noviembre Hora del Este (ET) 8:00 p.m. del 26 de noviembre

Por otro lado, la siguiente tabla muestra los horarios a nivel internacional:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del 26 de noviembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del 26 de noviembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del 26 de noviembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del 26 de noviembre España 2:00 a.m. del 27 de noviembre

¿CÓMO VER LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS 5”?

“Stranger Things” es una producción exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los episodios de la temporada final, los espectadores solo necesitan:

Una suscripción activa a la plataforma de streaming .

. Conexión a internet .

. Acceder al LINK OFICIAL de la ficción.

Recuerda que, en EE. UU., se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS DEMÁS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS 5”?

El calendario completo de “Stranger Things 5” es el siguiente:

Volumen 1 (Episodios 1-4): miércoles 26 de noviembre del 2025

miércoles 26 de noviembre del 2025 Volumen 2 (Episodios 5-7): jueves 25 de diciembre del 2025

jueves 25 de diciembre del 2025 El Final (Episodio 8): miércoles 31 de diciembre del 2025

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp), los protagonistas de "Stranger Things" deben luchar por última vez contra una amenaza mortal (Foto: Netflix)