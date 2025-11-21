El episodio final de “Stranger Things” ya tiene varios detalles confirmados. Por ejemplo, se sabe que se titula “Chapter Eight: The Rightside Up” (en español: “Capítulo ocho: Este lado” / “Capítulo ocho: El Mundo del derecho”). Además, se ha revelado que se lanza el 31 de diciembre del 2025 (justo en la víspera de Año Nuevo) y, por si fuera poco, que está escrito y dirigido por los hermanos Duffer. Pero, ¿cuánto dura? Pues, para averiguarlo, esta nota de Gestión Mix es para ti.
Vale precisar que la quinta entrega de la serie de Netflix nos vuelve a trasladar a Hawkins, donde nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él.
Y es que, para ponerle fin a una oscuridad más poderosa y letal que nunca, deberán estar todos juntos... una última vez.
Antes de continuar, mira el tráiler de “Stranger Things” - Temporada 5:
LA DURACIÓN DEL EPISODIO FINAL DE LA SERIE “STRANGER THINGS” DE NETFLIX
En una entrevista concedida a Variety, los hermanos Duffer, creadores de la serie, confirmaron que su episodio final tendrá una duración de aproximadamente dos horas.
Además, resaltaron que la mayoría de capítulos de la temporada duran alrededor de una hora.
¿La razón? Pues, a diferencia de otras entregas, ahora la mayoría de personajes están en el mismo lugar... lo que ha ayudado a reducir el metraje de la producción (el final de la temporada 4, por ejemplo, duró 142 minutos).
¿CUÁNTO DURAN LOS PRIMEROS EPISODIOS DE “STRANGER THINGS 5”?
Cabe resaltar que, a través de su cuenta de Instagram, Ross Duffer también reveló la duración exacta de los cuatro primeros episodios de “Stranger Things 5”.
- Capítulo 1 - “The Crawl”: 1 hora 8 minutos (68 min)
- Capítulo 2 - “The Vanishing of...”: 54 minutos
- Capítulo 3 - “The Turnbow Trap”: 1 hora 6 minutos (66 min)
- Capítulo 4 - “Sorcerer”: 1 hora 23 minutos (83 min)
¿CÓMO VER LA ÚLTIMA TEMPORADA DE “STRANGER THINGS”?
“Stranger Things” es una producción exclusiva de Netflix. Por ende, para disfrutar de su última temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.
Recuerda su calendario de lanzamiento:
- Volumen 1 - episodios 1-4: miércoles 26 de noviembre del 2025
- Volumen 2 - episodios 5-7: jueves 25 de diciembre del 2025
- Volumen 3 - episodio 8 (GRAN FINAL): miércoles 31 de diciembre del 2025
Además, no olvides que—en Estados Unidos—se ofrecen los siguientes planes:
- Estándar con anuncios: US$7.99 al mes
- Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes
- Premium: US$24.99 al mes