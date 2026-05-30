Hemos llegado al día decisivo para el futuro político del pueblo colombiano. Este domingo 31 de mayo finalizan las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, donde un total de 14 candidatos luchan por alcanzar el poder principal del país y gobernar por los próximos cinco años. Pero no solo aquellos que viven en el país podrán votar, ya que se han habilitado mesas en el extranjero y en California, Estados Unidos, habrá un lugar de votación al que puedes asistir. Aquí te dejo la guía completa.

Desde California, consulta a qué hora y dónde puedes votar si eres colombiano, este domingo 31 de mayo de 2026, por las Elecciones Presidenciales de Colombia. (Foto: Imagen creada por El Comecio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo votar desde California por las Elecciones de Colombia 2026?

La comunidad colombiana residente en California podrá participar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 este domingo 31 de mayo. El estado es uno de los puntos con mayor presencia de ciudadanos colombianos en Estados Unidos, por lo que cientos de votantes acudirán a ejercer su derecho al sufragio durante la jornada electoral.

Las votaciones en Los Angeles se desarrollarán desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo de 2026. Entre el 25 y el 30 de mayo, los ciudadanos registrados en Los Angeles, Phoenix, San Diego y Albuquerque podrán votar de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en la sede ubicada en 8383 Wilshire Blvd, Suite 930, Piso 9, Beverly Hills, California 90211.

Para el domingo 31 de mayo, la jornada electoral también será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., aunque el punto de votación funcionará en 8383 Wilshire Blvd, Suite 930, Piso 5, Beverly Hills, CA 90211.

Guía con requisitos y pasos para votar desde California por Elecciones de Colombia 2026

Los colombianos que residen en California podrán participar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 siempre que cumplan con algunos requisitos establecidos por las autoridades electorales. Para ejercer el derecho al voto es obligatorio ser mayor de 18 años y contar con la cédula de ciudadanía colombiana habilitada para votar en el exterior. Además, el documento debe estar inscrito previamente en el consulado correspondiente dentro de los plazos definidos por la Registraduría Nacional.

La jornada electoral para los ciudadanos colombianos en California se llevará a cabo entre el lunes 25 y el domingo 31 de mayo de 2026. Durante esos días, los votantes registrados podrán acudir a los puntos autorizados para emitir su voto en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Las autoridades recomiendan asistir con anticipación y verificar previamente el lugar exacto asignado para evitar contratiempos el día de la elección.

Uno de los principales centros de votación estará ubicado en Beverly Hills, donde podrán sufragar ciudadanos inscritos en ciudades como Los Angeles, San Diego, Phoenix y Albuquerque. Del 25 al 30 de mayo, la atención se realizará en el Piso 9 del edificio ubicado en 8383 Wilshire Blvd, Suite 930. Para el domingo 31 de mayo, la votación se trasladará al Piso 5 de la misma dirección.

Antes de acudir a votar, las autoridades consulares aconsejan revisar el estado de inscripción de la cédula y confirmar que el documento se encuentre vigente y en buen estado. También es importante recordar que únicamente podrán participar quienes realizaron el proceso de inscripción o actualización de domicilio antes del cierre oficial establecido por la Registraduría Nacional de Colombia.