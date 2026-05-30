Colombia vive días decisivo para su futuro político y este domingo 31 de mayo finalizan las Elecciones 2026. Son un total de 14 partidos políticos que disputan estas elecciones presidenciales y, en caso alguno de ellos no obtenga la mayoría, habrá una segunda vuelta para el próximo domingo 21 de junio. Además, las mesas han sido habilitadas en Estados Unidos y podrás emitir tu voto desde Florida, por lo que aquí te dejaré con el horario y los lugares para que puedas asistir .

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo votar desde Florida este 31 de mayo en las elecciones de Colombia 2026?

Los colombianos residentes en Florida podrán participar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo. Durante toda la semana electoral, las jornadas de votación estarán habilitadas entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. (hora local), permitiendo que miles de ciudadanos ejerzan su derecho al voto desde distintos puntos del estado.

Uno de los principales centros de votación estará ubicado en Miami, ciudad que concentra una de las comunidades colombianas más grandes de Estados Unidos será en 5500 Memorial Highway, Tampa, Florida 33634. Además, las autoridades consulares también habilitarán mesas de votación para ciudadanos inscritos en otras ciudades de Florida, con el objetivo de facilitar el acceso al proceso electoral y reducir los tiempos de espera durante la jornada.

Las autoridades recomiendan a los votantes verificar previamente el lugar exacto donde les corresponde sufragar a través de los canales oficiales de la Registraduría Nacional y los consulados de Colombia en Estados Unidos. Para votar será obligatorio presentar la cédula colombiana válida y encontrarse inscrito correctamente en el puesto de votación asignado antes del cierre del proceso electoral.