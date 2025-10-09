“Familia Typhoon” (“Tae-pung-sang-sa” en su idioma original) es una serie surcoreana de Netflix ambientada en la crisis financiera de Corea del Sur de 1997 y que sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), quien inesperadamente se convierte en el director ejecutivo de una empresa comercial que lidia con dificultades económicas. Esto lo obliga a renunciar al lujo y a enfrentarse a la realidad. A él se une, Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una mujer que persigue sus ambiciones profesionales en un mundo dominado por los hombres.

“Es un honor para mí interpretar a Oh Mi-seon. Typhoon Family se creó con el corazón, desde el elenco hasta cada miembro del equipo de producción. Espero que los espectadores no solo vean, sino que sientan cada momento: juventud, esperanza, dificultades y triunfo. Acompáñennos en este inolvidable viaje a través de las emotivas y memorables escenas que hemos creado”, indicó Kim Min-ha a Tudum.

“Familia Typhoon”, dirigida por Lee Na Jung, también cuenta con las actuaciones de Sung Dong-il, Kim Ji-yeong, Kim Min-Seok, Mu Jin-sung, Kim Jae-hwa y Jin Seon-kyu.

Minha Kim interpreta a Oh Mi-seon y Lee Jun-ho interpreta a Kang Tae-poong en la serie surcoreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “FAMILIA TYPHOON”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Familia Typhoon”, “en plena crisis financiera de 1997, un joven despreocupado hereda el tambaleante negocio de su padre, y su nuevo rol de jefe lo lleva a entender lo que implica ser adulto.”

Por su parte, Lee Jun-ho señaló: “Después de ‘King the Land’, estoy encantado de volver con ‘Typhoon Family’. Espero que esta historia les traiga risas, consuelo y les conecte de verdad. Trata sobre crecer con quienes aman, encontrar fuerza en momentos inesperados y reconectar con tiempos pasados. Estoy deseando que experimenten la nostalgia y el viaje emocional de los 90 con nosotros”.

¿CÓMO VER “FAMILIA TYPHOON”?

“Familia Typhoon” se estrenará el sábado 11 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “FAMILIA TYPHOON”

REPARTO DE “FAMILIA TYPHOON”

Lee Jun-ho como Kang Tae-poong

Minha Kim como Oh Mi-seon

Sung Dong-il como Kang Jin-Yeong

Kim Ji-yeong como Jung Jeong-Mi

Kim Min-Seok como Wang Nam-Mo

Mu Jin-sung como Pyo Hyeon-Jun

Kim Jae-hwa como Cha Seon-taek

Jin Seon-kyu

Lee Jun-ho como Kang Tae-poong en el afiche en la serie surcoreana "Familia Typhoon" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “FAMILIA TYPHOON”?

La primera temporada de “Familia Typhoon” tiene un total de 16 episodios. Cada capítulo tiene una duración aproximada de 60 minutos.