Netflix tiene una nueva serie que promete conmover a los espectadores. Se trata de “Tú y todo lo demás” (“You and Everything Else” en inglés y “Eunjungkwa Sangyeon” en su idioma original), que narra la historia de dos amigas con una larga y complicada relación de amor y odio. Tras distanciarse una vez más, se reencuentran cuando una le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días. ¿Quieres conocer más detalles de esta esperada producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, el tráiler y otros datos relevantes.

La nueva producción surcoreana fue dirigida por Jo Young-Min a partir del guión de Song Hye-Jin, y tiene como protagonistas a Kim Go Eun (“Little Women”), Park Ji Hyun (“Love All Play”) y Kim Gun Woo (“The Glory”).

“Tú y todo lo demás” también cuenta con las actuaciones de Kim Mi-ji, Cecilia Kim, Seo Jung Yeon, Kim Jae Won, Lee Sang Yoon, Gong Min Jung, Jang Hye Jin, Park Seo Kyung, Moon Woo Jin, Lee Jin Sung y Park Yong U.

Kim Go-eun como Ryu Eun-jung, quien tiene celos de su mejor amiga, en la serie surcoreana "Tú y todo lo demás" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “You and Everything Else” “recorre su amistad desde la escuela hasta sus veinte y treinta años, mostrando cómo su vínculo evoluciona con el tiempo. A los 42 años, se reencuentran ante un gran desafío: la lucha de Sang-yeon contra el cáncer.

La conmovedora narrativa profundiza en su pasado común, sus caminos separados para convertirse en guionistas y directores de cine de éxito, y el impacto duradero que han tenido en sus vidas.”

¿CÓMO VER “TÚ Y TODO LO DEMÁS”?

“Tú y todo lo demás” se estrenará el viernes 12 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “YOU AND EVERYTHING ELSE”

REPARTO DE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”

Kim Go-eun como Ryu Eun-jung

Park Ji-hyun como Cheon Sang-yeon

Kim Gun Woo como Kim Sang Hak

Kim Mi-ji como Kim Joo-hwa

Cecilia Kim como Cheon Sang-yeon

Seo Jung Yeon como Yun Hyeon Suk

Kim Jae Won como Cheon Sang Hak

Lee Sang Yoon como Kyung Seung Ju

Gong Min Jung

Jang Hye Jin

Park Seo Kyung como Cheon Sang Yeon

Moon Woo Jin como Cheon Sang Hak

Lee Jin Sung

Park Yong U

El rodaje de “Tú y todo lo demás” se realizó entre octubre de 2023 y junio de 2024 (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”?

La primera temporada de “Tú y todo lo demás”, la nueva serie surcoreana, tiene 15 episodios.