Netflix tiene una nueva serie que promete conmover a los espectadores. Se trata de “Tú y todo lo demás” (“You and Everything Else” en inglés y “Eunjungkwa Sangyeon” en su idioma original), que narra la historia de dos amigas con una larga y complicada relación de amor y odio. Tras distanciarse una vez más, se reencuentran cuando una le pide a la otra que la acompañe en sus últimos días. ¿Quieres conocer más detalles de esta esperada producción? A continuación, te comparto la fecha de estreno, el tráiler y otros datos relevantes.
La nueva producción surcoreana fue dirigida por Jo Young-Min a partir del guión de Song Hye-Jin, y tiene como protagonistas a Kim Go Eun (“Little Women”), Park Ji Hyun (“Love All Play”) y Kim Gun Woo (“The Glory”).
“Tú y todo lo demás” también cuenta con las actuaciones de Kim Mi-ji, Cecilia Kim, Seo Jung Yeon, Kim Jae Won, Lee Sang Yoon, Gong Min Jung, Jang Hye Jin, Park Seo Kyung, Moon Woo Jin, Lee Jin Sung y Park Yong U.
SINOPSIS DE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “You and Everything Else” “recorre su amistad desde la escuela hasta sus veinte y treinta años, mostrando cómo su vínculo evoluciona con el tiempo. A los 42 años, se reencuentran ante un gran desafío: la lucha de Sang-yeon contra el cáncer.
La conmovedora narrativa profundiza en su pasado común, sus caminos separados para convertirse en guionistas y directores de cine de éxito, y el impacto duradero que han tenido en sus vidas.”
¿CÓMO VER “TÚ Y TODO LO DEMÁS”?
“Tú y todo lo demás” se estrenará el viernes 12 de septiembre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.
TRÁILER DE “YOU AND EVERYTHING ELSE”
REPARTO DE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”
- Kim Go-eun como Ryu Eun-jung
- Park Ji-hyun como Cheon Sang-yeon
- Kim Gun Woo como Kim Sang Hak
- Kim Mi-ji como Kim Joo-hwa
- Cecilia Kim como Cheon Sang-yeon
- Seo Jung Yeon como Yun Hyeon Suk
- Kim Jae Won como Cheon Sang Hak
- Lee Sang Yoon como Kyung Seung Ju
- Gong Min Jung
- Jang Hye Jin
- Park Seo Kyung como Cheon Sang Yeon
- Moon Woo Jin como Cheon Sang Hak
- Lee Jin Sung
- Park Yong U
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “TÚ Y TODO LO DEMÁS”?
La primera temporada de “Tú y todo lo demás”, la nueva serie surcoreana, tiene 15 episodios.