Si andas en busca de estrenos que se puedan ver de corrido, “Entre padre e hijo” (o “Between Father and Son”, en inglés) podría ser perfecta para ti. Y es que esta producción mexicana de Netflix se plantea como una serie de drama y suspenso en formato de microepisodios de cerca de 10 minutos cada uno, con Pablo Illanes como guionista y productor detrás del proyecto. Así, ¿te interesa saber exactamente de qué trata y cómo verla? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el título planea conquistar al público que prefiere optar por una experiencia mucho más intensa y rápida.

De esta manera, si te enganchan los romances imposibles, los secretos familiares y los misterios en formato compacto, este proyecto fácilmente podría sumarse a tu próxima maratón frente a la TV.

LA TRAMA DE “ENTRE PADRE E HIJO”

Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia de “Entre padre e hijo” arranca cuando el mundo de una abogada se desacomoda por completo durante una visita a la hacienda familiar de su prometido.

Y es que el viaje, que—en apariencia—iba a ser rutinario, despierta un vínculo irresistible entre la mujer y su futuro hijastro... el cual crece en secreto dentro de una familia marcada por dolores previos.

Cabe resaltar que la protagonista es Bárbara (Pamela Almanza), quien está a punto de casarse con Álvaro (Erick Elías).

Sin embargo, en la hacienda, su relación con Iker (Graco Sendel), hijo de Álvaro, se vuelve cada vez más intensa y desbordada, lo que abre un triángulo afectivo que rompe cualquier tregua posible entre deseo y lealtad familiar.

Por si fuera poco, también hay un misterio alrededor de la muerte de Fernanda, la madre de Iker, un caso en el que nuestra protagonista parecería estar involucrada de forma sospechosa.

EL TRÁILER DE LA SERIE “ENTRE PADRE E HIJO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “ENTRE PADRE E HIJO”

El elenco principal de “Entre padre e hijo” está encabezado por Pamela Almanza, Erick Elías y Graco Sendel

Almanza interpreta a Bárbara, la abogada en el centro del triángulo; Elías encarna a Álvaro, el padre y piloto que nunca imaginó verse atrapado en esta red de secretos; y Sendel le da vida a Iker, el hijo que desarrolla la obsesión peligrosa por la novia de su papá.

El reparto lo completan figuras como Natalia Plascencia, Ivanna Castro y Carmen Delgado.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “ENTRE PADRE E HIJO”?

Tal como te puedes imaginar, “Entre padre e hijo” es una serie exclusiva del catálogo de Netflix y se estrena el miércoles 13 de mayo del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Entre padre e hijo", serie mexicana que explora géneros como el suspenso y el drama a lo largo de su trama (Foto: Netflix)