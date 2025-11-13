Si estás en la búsqueda de una producción familiar, Netflix tiene una buena noticia, ya que lanzará “En sueños”, la película animada que te llevará por un viaje fantástico y conmovedor que te permitirá explorar un mundo mágico, pero también absurdo. En esta nota, todo lo que debes saber sobre este filme que se centra en las relaciones familiares

Vale mencionar que la cinta fue escrita y dirigida por Alex Woo. Además, Erik Benson participó como codirector y guionista, y Tim Hahn y Gregg Taylor como productores.

Retos absurdos y una lección inolvidable es lo que veremos en la película "En sueños" (Foto: Kuku Studios / Netflix Animation / Dave Enterprises, Domain Entertainment)

SINOPSIS DE “EN SUEÑOS”

“En sueños” (en inglés: “In Your Dreams”) sigue a los hermanos Stevie, de 12 años, y Elliot, de 8, quienes vivían muy felices junto a sus padres, pero de un momento a otro su mamá se marcha.

Mientras la adolescente está preocupada, su hermano le muestra un libro que encontró titulado “La leyenda del señor del sueño”, que en realidad es un texto mágico que puede convertir en realidad cualquier sueño. Por tal motivo, ambos se embarcan en un viaje hacia el Reino de los Sueños para encontrar a este personaje con el fin de pedirle que reúna a sus seres queridos para que tengan la familia perfecta.

Su travesía no será fácil, pues deberán superar algunos obstáculos, en especial a la reina de las pesadillas para que su sueño se haga realidad.

¿Qué harías con un libro mágico? Los hermanos de "En sueños" te enseñan el verdadero poder de la familia (Foto: Kuku Studios / Netflix Animation / Dave Enterprises, Domain Entertainment)

FECHA DE ESTRENO DE “EN SUEÑOS”

La comedia de aventuras animada “En sueños” se estrena el 14 de noviembre de 2025 en Netflix; por tanto, para disfrutarla debes tener una suscripción activa a la plataforma de streaming.

TRÁILER DE “EN TUS SUEÑOS”

De acuerdo con la breve descripción que Netflix le da a la película animada, se lee: “Tras adentrarse en el caótico mundo de sus propios sueños, dos hermanos van en busca de alguien que puede concederles su mayor deseo: la familia perfecta”.

REPARTO DE “IN YOUR DREAMS”

A continuación, los actores que le dan voz a los personajes de este filme animado de Netflix.

Jolie Hoang-Rappaport da su voz a Stevie

Elias Janssen da su voz a Elliot

Simu Liu da su voz al papá de los menores

Cristin Milioti da su voz a la mamá de los menores

Craig Robinson da su voz a Baloney Tony, la jirafa de peluche

Omid Djalili da su voz al Hombre de arena

Gia Carides da su voz a la Reinan de las Nightmara

SungWon Cho da su voz a Chad

Zachary Noah Piser da su voz a Joon Bae

Hoang-Rappaport

Janssen

Gia Carides

Afiche oficial de estreno de "En sueños" (Foto: Kuku Studios / Netflix Animation / Dave Enterprises, Domain Entertainment)

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA MÚSICA?

El compositor John Debney está detrás de la música de “En sueños”. Entre sus trabajos anteriores destacan: “Hocus Pocus”, “Hocus Pocus 2”, “El diario de la princesa”, “El diario de la princesa 2: Compromiso real”, “Santa Clarita Diet”, por citar algunos.

La película también incluye “Sweet Dreams (Are Made of This)” de Eurythmics y “Enter Sandman” de Metallica interpretada por Weezer.