La película “KPop Demon Hunters” (en español: “Las guerreras k-pop“) es uno de los éxitos más destacados de Netflix en los últimos años. Y es que no solo es el largometraje de animación más visto en la historia de la plataforma, sino que su canción “Golden” sigue ocupando un lugar importante en los rankings musicales desde su lanzamiento. Así, si llegaste a esta nota de Gestión Mix, quizá te gustaría conocer algún detalle curioso de la cinta. Por eso, aquí te contamos cuál era el aspecto original de la banda HUNTR/X antes de su popularidad global.

Vale precisar que la producción se centra en las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey, quienes—cuando no están llenando estadios—usan su identidad secreta como cazadoras de demonios para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural incesante.

Así, pronto descubren que se deben enfrentar a su mayor enemigo hasta la fecha: una banda de chicos demonios irresistibles.

Antes de continuar, mira el tráiler de “KPop Demon Hunters”:

EL BOCETO ORIGINAL DE LAS PROTAGONISTAS DE “KPOP DEMON HUNTERS”

Uno de los primeros bocetos de la película de Netflix fue compartido por Sony Pictures Animation en marzo del 2021 y volvió a publicarse—por el artista de efectos visuales Matthew McDonald—en un post en X de febrero del 2024.

Esta ilustración muestra una imagen estilizada y angular en 2D de las tres cazadoras protagonistas del filme, quienes están de espaldas, en un estadio repleto.

Además, nos ofrece un vistazo de las armas de las chicas (ocultas de sus fans) y del villano acechando sobre ellas.

A continuación, observa el diseño original de Rumi, Mira y Zoey de HUNTR/X de “KPop Demon Hunters”.

Boceto original de "KPop Demon Hunters", película que se desarrolla a lo largo de 88 minutos de metraje (Foto: Sony Pictures Animation)

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA EL DISEÑO ORIGINAL DEL ESTILO FINAL DE “KPOP DEMON HUNTERS”?

Podríamos decir que, mientras la versión definitiva presenta un acabado pulido y tridimensional, el arte original apostaba por trazos marcados.

Asimismo, el peinado y la indumentaria de las protagonistas también varían notablemente. Y a ti, ¿cuál de los dos diseños te gusta más?

¿DÓNDE VER “KPOP DEMON HUNTERS”?

Tal como te puedes imaginar, “KPop Demon Hunters” es una producción exclusiva de Netflix. Entonces, para disfrutar de la película, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming de la “N” roja.

¿CÓMO EVOLUCIONÓ EL PROYECTO DURANTE SU DESARROLLO?

El desarrollo del filme comenzó oficialmente cuando Sony Pictures Animation anunció el proyecto en marzo de 2021, con Maggie Kang y Chris Appelhans como directores, aunque ella reveló que el personaje de Rumi había sido creado 9 años antes para otro título.