En la segunda temporada de “La casa de papel: Berlín”, el ladrón más carismático de la franquicia regresa al centro de la conversación con “Berlín y la dama del armiño” (en inglés: “Berlin and the Lady with an Ermine”), una nueva entrega que lo lleva a orquestar un golpe en Sevilla con un célebre cuadro de Leonardo da Vinci como señuelo. Así, la serie de Netflix promete más romance desbordado, giros emocionales y un protagonista todavía más enredado en sus propias contradicciones. Así, si quieres saber más sobre la ficción, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que “Berlín y la dama del armiño” es la segunda miniserie dentro de “Berlín”, el spin-off que funciona como precuela directa de “La casa de papel” y que sigue al personaje en sus años dorados previos al atraco original.

Y, como muchos recordamos, la primera entrega, “Berlín y las joyas de París”, se estrenó en el 2023, también con ocho episodios, y se consolidó entre las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma.

Además, en esta ocasión, el universo creado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato suma caras nuevas al equipo de siempre, como Inma Cuesta, José Luis García-Pérez y Marta Nieto.

Los guiones, por su parte, están firmados por David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve, mientras que la dirección está a cargo de Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto.

LA TRAMA DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

De acuerdo con Tudum, en “Berlín y la dama del armiño”, Berlín (Pedro Alonso) y Damián (Tristán Ulloa) vuelven a reunir a su banda en Sevilla para ejecutar un nuevo golpe maestro que, en apariencia, consiste en robar “La dama del armiño”, la icónica pintura de Leonardo da Vinci.

El encargo llega del duque de Málaga, quien quiere la obra en sus manos, aunque el plan real es otro: el supuesto robo funciona como cortina de humo para que Berlín ajuste cuentas con el propio duque y su esposa, un matrimonio que cree que puede chantajearlo.

Lo cierto es que ese intento de manipular al ladrón equivocado despierta la versión más oscura del personaje.

Así, la serie coloca el foco en su sed de venganza y en la tensión constante entre el ingenio del golpe y las emociones desbordadas de la banda.

¿Y el rodaje? Pues, se llevó a cabo en localizaciones de Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras ciudades españolas.

EL TRÁILER DE LA SERIE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”

¿LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

En cuanto al equipo protagonista, regresan Pedro Alonso como Berlín, Michelle Jenner como la ingeniera Keila, Tristán Ulloa como Damián, Begoña Vargas como la impulsiva Cameron, Julio Peña Fernández como Roi y Joel Sánchez como Bruce.

A ellos se le suman en el elenco principal:

Inma Cuesta como Candela , una sevillana impredecible que se incorpora al grupo y se convierte en el nuevo interés amoroso de Berlín.

, una sevillana impredecible que se incorpora al grupo y se convierte en el nuevo interés amoroso de Berlín. José Luis García-Pérez como el excéntrico duque de Málaga .

como el excéntrico . Marta Nieto como la enigmática duquesa.

Por si fuera poco, según ScreenRant, esta temporada también marca el regreso del Profesor, interpretado por Álvaro Morte en “La casa de papel”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BERLÍN Y LA DAMA DEL ARMIÑO”?

“Berlín y la dama del armiño” se estrena el viernes 15 de mayo del 2026 a nivel global en Netflix.

La nueva tanda llega de golpe, con sus ocho episodios disponibles en el streaming el mismo día, así que la maratón está servida desde el primer minuto.

Por lo tanto, para disfrutar de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Berlín y la dama del armiño", la segunda temporada de la serie de suspenso y acción "La casa de papel: Berlín" (Foto: Netflix)