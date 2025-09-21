Con “The Conjuring: Last Rites” se cerró la saga de película de terror de “El conjuro”, que durante más de una década nos presentó los casos paranormales de Lorraine y Ed Warren. Debido a que el último filme, además de dejarnos asombrados con su trama, nos puso la piel de gallina con las escenas que veíamos, te contamos cómo se grabaron los momentos más peligrosos del filme.

Vale precisar que la cinta llegó oficialmente el 5 de septiembre de 2025 a los cines estadounidenses y un día antes a Latinoamérica. Está dirigida por Michael Chaves, cineasta también detrás de “El conjuro: El diablo me obligó a hacerlo” (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”), la anterior entrega de la saga que nació en el 2013.

“The Conjuring: Last Rites” es la última película de la saga de terror protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson en los papeles de Lorraine y Eda Warren (Foto: Warner Bros.)

ASÍ SE GRABARON LAS ESCENAS MÁS PELIGROSAS DE “THE CONJURING: LAST RITES”

Aunque se usó CGI para efectos digitales, las escenas peligrosas que grabaron los actores de “The Conjuring: Last Rites” no requirió de este recurso, así pues, detrás de cada golpe, caída o levitación hubo un gran trabajo de coordinación, pero sobre todo la labor de los dobles de riesgo.

Precisamente fue la doble de riesgo Gabrielle Anne, quien se puso en el lugar de Mia Tomlinson para interpretar a Judy Warren en los momentos más difíciles, reveló cómo grabó las escenas extremas de la cinta de terror.

Aquí la doble de riesgo junto a la actriz Mia Tomlinson en “The Conjuring: Last Rites” (Foto: Gabrielle Anne / Instagram)

En su cuenta de Instagram subió fotos y videos de lo que fue su paso por la última película. “Escenarios escalofriantes, personajes aterradores, acrobacias geniales y gente con mucho talento durante casi dos meses”, escribió.

Para describir esos momentos, ella publicó un clip cuando Judy Warren – tras ser poseída por el espíritu que habita el espejo y golpear a sus padres – sube al ático y coloca una cuerda alrededor de su cuello para ahorcarse, pero Ed y su prometido intentan salvarla. Debido a que la escena está cargada de mucha tensión, se requirió de grandes cuidados, pues los actores tuvieron que rodar todo usando protección en su cuerpo.

Detrás de cámaras se observa a los actores con arneses, cables ocultos y protecciones bajo sus ropas para que cuando caigan, el impacto no los lastime.

Así estaban protegidos los actores durante las escenas más extremas de “The Conjuring: Last Rites” (Foto: Gabrielle Anne / Instagram)

De esta forma, el equipo de producción se encargó de hacer tan reales las escenas que veíamos en la pantalla que ahora sabemos todo el trabajo que implicó rodar varias escenas extremas.

