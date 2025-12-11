¡Estupendas noticias para los fans de “El asombroso circo digital” (en inglés: “The Amazing Digital Circus”)! Y es que la famosa serie animada de Glitch Productions finalmente lanza su esperadísimo séptimo capítulo en YouTube y Netflix (plataforma en la que se estrena junto con los episodios 5 y 6). Así, si no te quieres perder la nueva entrega de la producción, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la ficción fue creada por Gooseworx y explora la historia de una mujer que queda atrapada en un extraño mundo virtual con temática circense.

Allí, nuestra protagonista y otras cinco personas deben participar en algunos juegos bajo la dirección de una peculiar IA.

¿CUÁNDO SE ESTRENAN LOS EPISODIOS 5, 6 Y 7 DE “THE AMAZING DIGITAL CIRCUS” EN NETFLIX?

Si bien los capítulos 5 y 6 de “El asombroso circo digital” ya están disponibles en el canal de Glitch Productions en YouTube, estos llegan por primera vez a Netflix el viernes 12 de diciembre del 2025 .

¿Y el episodio 7? Pues, se se estrena ese mismo día, en ambas plataformas.

¿DE QUÉ TRATAN LOS EPISODIOS 5, 6 Y 7 DE “THE AMAZING DIGITAL CIRCUS”?

A continuación, repasa la sinopsis de esta tanda de capítulos de la serie animada:

Episodio 5 - “Untitled” (“Sin título”): La pandilla se va a una Ronda Relámpago por su propia sugerencia de aventuras como la caza furtiva, la observación de estrellas y algún buen softbol viejo. Pomni y Jax forman una amistad poco probable que incomoda a Ragatha.

Episodio 6 - “They All Get Guns” (“Les dimos armas”): Combatientes armados participan en un juego letal mientras descubren el pasado de Jax, culminando en el concurso de popularidad de Caine.

Episodio 7 - "A Day at the Beach" (“Un día en la playa”): Caine aprovecha una sugerencia anterior de Bubble para enviar a la pandilla a pasar un día en la playa. ¡Se disfruta del sol, se nada y se descansa a la sombra!

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “THE AMAZING DIGITAL CIRCUS”?

Según información compartida por el usuario Cherry-The-Kitten en Reddit, se espera que el episodio 7 de “El asombroso circo digital” se estrene a las 6:00 p.m. (ET) de su día de lanzamiento.

Para las zonas horarias de Estados Unidos, esto se traduce en:

Zona horaria Hora Hora del Pacífico (PT) 3:00 p.m. del 12 de diciembre Hora de las Montañas (MT) 4:00 p.m. del 12 de diciembre Hora Central (CT) 5:00 p.m. del 12 de diciembre Hora del Este (ET) 6:00 p.m. del 12 de diciembre

Por otro lado, para usuarios internacionales, esta es la programación establecida:

Países Horario México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 5:00 p.m. del 12 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 6:00 p.m. del 12 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 7:00 p.m. del 12 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 8:00 p.m. del 12 de diciembre España 12:00 a.m. del 13 de diciembre

¿CÓMO VER “THE AMAZING DIGITAL CIRCUS”?

Recuerda que “El asombroso circo digital” está disponible tanto en YouTube (LINK OFICIAL) como en Netflix (LINK OFICIAL).

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en la popular plataforma de la “N” roja, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

En EE. UU., se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

¿CUÁNDO LLEGA EL EPISODIO 8 DE “THE AMAZING DIGITAL CIRCUS”?

El episodio 8 de “El asombroso circo digital”, por su parte, se estrena el viernes 20 de marzo del 2026, estableciéndose un intervalo de más de tres meses entre ese y el séptimo capítulo.

En "El asombroso circo digital", los personajes están sujetos a los caprichos de una alocada IA y a sus propios traumas personales (Foto: Glitch Productions)