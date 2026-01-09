“Industry”, el drama financiero aclamado por la crítica, vuelve a la plataforma de streaming HBO Max con su esperada temporada 4, la cual trae consigo más ambición, traiciones y el caos tan característico del mundo bursátil. Así, ¿te gustaría disfrutar de la cuarta entrega de la serie creada por Mickey Down y Konrad Kay? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti. Descubre aquí cuándo, a qué hora y cómo ver cada uno de los nuevos episodios de la producción.

Vale precisar que esta entrega de la ficción nos muestra a Harper (Myha’la Herrold) y Yasmin (Marisa Abela) en la cima de su carrera... viviendo la vida que se propusieron tener.

Sin embargo, la estabilidad dura poco cuando una figura clave de la innovación tecnológica irrumpe en Londres, desencadenando un juego del gato y del ratón a escala global.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Industry 4”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA “INDUSTRY” - TEMPORADA 4?

La cuarta temporada de la serie se estrena el domingo 11 de enero del 2026, con un episodio titulado "PayPal of Bukkake“.

Y, tal como te puedes imaginar, los siguientes capítulos se lanzarán de forma semanal... hasta marzo del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 4 de “Industry”:

Episodio 1 - “ PayPal of Bukkake “: domingo 11 de enero del 2026

domingo 11 de enero del 2026 Episodio 2 - " The Commander and the Grey Lady “: domingo 18 de enero del 2026

domingo 18 de enero del 2026 Episodio 3 - " Habseligkeiten “: domingo 25 de enero del 2026

domingo 25 de enero del 2026 Episodio 4 - " 1000 Yoots, 1 Marilyn “: domingo 1 de febrero del 2026

domingo 1 de febrero del 2026 Episodio 5 - " Eyes Without a Face “: domingo 8 de febrero del 2026

domingo 8 de febrero del 2026 Episodio 6 - “ Dear Henry “: domingo 15 de febrero del 2026

domingo 15 de febrero del 2026 Episodio 7 - " Points of Emphasis “: domingo 22 de febrero del 2026

domingo 22 de febrero del 2026 Episodio 8 - "Both, And" (Final de temporada): domingo 1 de marzo del 2026

¿A QUÉ HORA VER “INDUSTRY” - TEMPORADA 4?

Los capítulos de la temporada 4 de “Industry” se estrenan en horario ‘prime time’: exactamente a las 9:00 p.m. (ET).

Para el público internacional, esto se traduce en la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) de cada domingo México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. de cada domingo Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. de cada domingo Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. de cada domingo Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. de cada domingo España 3:00 a.m. de cada lunes

¿CÓMO VER “INDUSTRY” - TEMPORADA 4?

Fuera del Reino Unido, la serie dramática “Industry” forma parte del catálogo de HBO y HBO Max.

Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de los episodios de la cuarta temporada, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen estos planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

El póster de la temporada 4 de "Industry", serie dramática creada por Mickey Down y Konrad Kay (Foto: HBO / BBC One)