El suspenso, el horror y lo sobrenatural vuelven a cobrar vida en HBO y HBO Max. Este domingo 26 de octubre, justo antes de que llegue Halloween, se estrena la serie “IT: Bienvenidos a Derry”. La historia vuelve a abrir las puertas al universo del temible payaso Pennywise, una creación del maestro del terror Stephen King. Sin embargo, esta vez no lo veremos como en las películas “IT” y “IT: Capítulo dos”, sino que conoceremos sus orígenes y el momento en que comenzó a sembrar el miedo en un pueblo que parecía no tener importancia alguna.

Ambientada en 1962, la nueva producción de HBO sigue al abuelo de Mike Hanlon —el miembro del Club de los Perdedores que vimos en las películas de 2017 y 2019— y, por supuesto, al inquietante Pennywise. El personaje es interpretado una vez más por Bill Skarsgård, quien regresa para encarnar a su papel más famoso. Ambos son el corazón de esta serie, que te recomiendo ver especialmente si amas el género de terror.

La serie cuenta con una temporada de 8 capítulos, lo que permite un desarrollo narrativo extenso y necesario para explorar los orígenes de Pennywise. A diferencia de otros estrenos, los episodios se lanzarán uno por semana, así que cada domingo nos dejará con ganas de saber qué ocurre después. La paciencia será esencial. Aquí te presentamos el calendario completo de estrenos para que no te pierdas ningún episodio.

"It: Welcome to Derry" es una serie de televisión estadounidense de terror sobrenatural basada en la novela "It" de Stephen King de 1986 (Foto: HBO / Warner Bros. Television)

¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA CAPÍTULO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Episodio Fecha de estreno Episodio 1: “The Pilot” 26 de octubre de 2025 Episodio 2: “The Thing in the Dark” 2 de noviembre de 2025 Episodio 3: “Now You See It” 9 de noviembre de 2025 Episodio 4 16 de noviembre de 2025 Episodio 5 23 de noviembre de 2025 Episodio 6 30 de noviembre de 2025 Episodio 7 7 de diciembre de 2025 Episodio 8 (final de temporada) 14 de diciembre de 2025

HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”

Para saber a qué hora se estrena cada episodio de la serie en tu país, es importante que conozcas el horario de lanzamiento en Estados Unidos, pues, a partir de allí, se puede hacer la conversión a tu zona. Dicho esto, en suelo estadounidense, cada capítulo llegará todos los domingos a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) / 9:00 p. m. (hora del Este).

Entonces, el horario de estreno por países queda de la siguiente manera:

País / Ciudad Hora local de estreno Los Ángeles (EE.UU.) 26/10/2025 6:00 p. m. México 26/10/2025 7:00 p. m. Guatemala 26/10/2025 7:00 p. m. El Salvador 26/10/2025 7:00 p. m. Costa Rica 26/10/2025 7:00 p. m. Panamá 26/10/2025 8:00 p. m. Colombia 26/10/2025 8:00 p. m. Perú 26/10/2025 8:00 p. m. Ecuador 26/10/2025 8:00 p. m. Venezuela 26/10/2025 9:00 p. m. Bolivia 26/10/2025 9:00 p. m. Puerto Rico 26/10/2025 9:00 p. m. Canadá (Toronto) 26/10/2025 9:00 p. m. Chile 26/10/2025 10:00 p. m. Argentina 26/10/2025 10:00 p. m. Paraguay 26/10/2025 10:00 p. m. Uruguay 26/10/2025 10:00 p. m. Canadá (Vancouver) 26/10/2025 6:00 p. m. España 27/10/2025 2:00 a. m.

¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?

Ambientada en la década de 1960, décadas antes de los eventos de las películas de “IT”, la serie sigue a una familia que se muda a la siniestra ciudad de Derry, Maine, justo cuando empiezan a desaparecer niños y ocurren eventos paranormales. A medida que la comunidad enfrenta sucesos aterradores, un antiguo mal despierta y comienza a manifestarse en forma de un payaso aterrador: Pennywise.

La historia explora los orígenes del mal en Derry y revela cómo el miedo y la violencia se arraigaron profundamente en el pueblo, marcando un nuevo capítulo dentro del universo creado por Stephen King.

Bill Skarsgård como Pennywise el Payaso

Taylour Paige como Charlotte Hanlon

Jovan Adepo como Leroy Hanlon

Blake Cameron James como Will Hanlon

Chris Chalk como Dick Hallorann

James Remar como General Shaw

Stephen Rider como Hank

Rudy Mancuso como el Capitán Pauly Russo

Clara Stack como Lilly

Amanda Christine como Ronnie

Mikkal Karim-Fidler como Teddy

Kimberly Norris Guerrero como Rose

Madeleine Stowe

Dean Yool

Alixandra Fuchs

Tyner Rushing

Dorian Grey

Thomas Mitchell

BJ Harrison

Peter Outerbridge

Shane Marriott

Chad Rook

Joshua Odjick

Morningstar Angeline

Bill Skarsgård como Pennywise en la serie "IT: Bienvenidos a Derry" (Foto: HBO)

FICHA TÉNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”