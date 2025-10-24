El suspenso, el horror y lo sobrenatural vuelven a cobrar vida en HBO y HBO Max. Este domingo 26 de octubre, justo antes de que llegue Halloween, se estrena la serie “IT: Bienvenidos a Derry”. La historia vuelve a abrir las puertas al universo del temible payaso Pennywise, una creación del maestro del terror Stephen King. Sin embargo, esta vez no lo veremos como en las películas “IT” y “IT: Capítulo dos”, sino que conoceremos sus orígenes y el momento en que comenzó a sembrar el miedo en un pueblo que parecía no tener importancia alguna.
Ambientada en 1962, la nueva producción de HBO sigue al abuelo de Mike Hanlon —el miembro del Club de los Perdedores que vimos en las películas de 2017 y 2019— y, por supuesto, al inquietante Pennywise. El personaje es interpretado una vez más por Bill Skarsgård, quien regresa para encarnar a su papel más famoso. Ambos son el corazón de esta serie, que te recomiendo ver especialmente si amas el género de terror.
La serie cuenta con una temporada de 8 capítulos, lo que permite un desarrollo narrativo extenso y necesario para explorar los orígenes de Pennywise. A diferencia de otros estrenos, los episodios se lanzarán uno por semana, así que cada domingo nos dejará con ganas de saber qué ocurre después. La paciencia será esencial. Aquí te presentamos el calendario completo de estrenos para que no te pierdas ningún episodio.
¿CUÁNDO SE ESTRENA CADA CAPÍTULO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?
|Episodio
|Fecha de estreno
|Episodio 1: “The Pilot”
|26 de octubre de 2025
|Episodio 2: “The Thing in the Dark”
|2 de noviembre de 2025
|Episodio 3: “Now You See It”
|9 de noviembre de 2025
|Episodio 4
|16 de noviembre de 2025
|Episodio 5
|23 de noviembre de 2025
|Episodio 6
|30 de noviembre de 2025
|Episodio 7
|7 de diciembre de 2025
|Episodio 8 (final de temporada)
|14 de diciembre de 2025
HORA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”
Para saber a qué hora se estrena cada episodio de la serie en tu país, es importante que conozcas el horario de lanzamiento en Estados Unidos, pues, a partir de allí, se puede hacer la conversión a tu zona. Dicho esto, en suelo estadounidense, cada capítulo llegará todos los domingos a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) / 9:00 p. m. (hora del Este).
Entonces, el horario de estreno por países queda de la siguiente manera:
|País / Ciudad
|Hora local de estreno
|Los Ángeles (EE.UU.)
|26/10/2025 6:00 p. m.
|México
|26/10/2025 7:00 p. m.
|Guatemala
|26/10/2025 7:00 p. m.
|El Salvador
|26/10/2025 7:00 p. m.
|Costa Rica
|26/10/2025 7:00 p. m.
|Panamá
|26/10/2025 8:00 p. m.
|Colombia
|26/10/2025 8:00 p. m.
|Perú
|26/10/2025 8:00 p. m.
|Ecuador
|26/10/2025 8:00 p. m.
|Venezuela
|26/10/2025 9:00 p. m.
|Bolivia
|26/10/2025 9:00 p. m.
|Puerto Rico
|26/10/2025 9:00 p. m.
|Canadá (Toronto)
|26/10/2025 9:00 p. m.
|Chile
|26/10/2025 10:00 p. m.
|Argentina
|26/10/2025 10:00 p. m.
|Paraguay
|26/10/2025 10:00 p. m.
|Uruguay
|26/10/2025 10:00 p. m.
|Canadá (Vancouver)
|26/10/2025 6:00 p. m.
|España
|27/10/2025 2:00 a. m.
¿DE QUÉ TRATA “IT: BIENVENIDOS A DERRY”?
Ambientada en la década de 1960, décadas antes de los eventos de las películas de “IT”, la serie sigue a una familia que se muda a la siniestra ciudad de Derry, Maine, justo cuando empiezan a desaparecer niños y ocurren eventos paranormales. A medida que la comunidad enfrenta sucesos aterradores, un antiguo mal despierta y comienza a manifestarse en forma de un payaso aterrador: Pennywise.
La historia explora los orígenes del mal en Derry y revela cómo el miedo y la violencia se arraigaron profundamente en el pueblo, marcando un nuevo capítulo dentro del universo creado por Stephen King.
ACTORES Y PERSONAJES DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”
- Bill Skarsgård como Pennywise el Payaso
- Taylour Paige como Charlotte Hanlon
- Jovan Adepo como Leroy Hanlon
- Blake Cameron James como Will Hanlon
- Chris Chalk como Dick Hallorann
- James Remar como General Shaw
- Stephen Rider como Hank
- Rudy Mancuso como el Capitán Pauly Russo
- Clara Stack como Lilly
- Amanda Christine como Ronnie
- Mikkal Karim-Fidler como Teddy
- Kimberly Norris Guerrero como Rose
- Madeleine Stowe
- Dean Yool
- Alixandra Fuchs
- Tyner Rushing
- Dorian Grey
- Thomas Mitchell
- BJ Harrison
- Peter Outerbridge
- Shane Marriott
- Chad Rook
- Joshua Odjick
- Morningstar Angeline
FICHA TÉNICA DE “IT: BIENVENIDOS A DERRY”
|Elemento
|Detalle
|Título original
|“IT: Welcome to Derry”
|Título en español
|“IT: Bienvenidos a Derry”
|Género
|Terror, suspenso sobrenatural
|Año
|2025
|País
|Estados Unidos
|Duración
|60 min por episodio
|Temporada 1
|8 episodios
|Estreno
|26 de octubre de 2025
|Creadores
|Jason Fuchs, Brad Caleb Kane
|Dirección
|Andy Muschietti
|Guion
|Jason Fuchs, Brad Kane, Andy Muschietti, Bárbara Muschietti
|Basada en
|“It”, de Stephen King
|Productores
|Warner Bros. Television, Double Dream, Rideback, Vertigo Entertainment
|Distribuidora
|HBO / HBO Max
|Director de fotografía
|Rasmus Heise
|Música
|Benjamin Wallfisch