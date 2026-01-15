El fenómeno televisivo que conquistó los premios Emmy, los Critic’s Choice Awards y los Globos de Oro ha vuelto. Y es que “The Pitt”, la serie médica de HBO Max protagonizada por Noah Wyle, ahora lanza el esperado segundo episodio de su temporada 2, con el que continúa el intenso formato de tiempo real que sigue cada hora de un turno de 15 horas en la sala de urgencias del Pittsburgh Trauma Medical Center. Entonces, ¿te gustaría disfrutarlo? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti. Aquí te contamos cuál es su fecha de estreno, hora y link para verlo en HBO Max.

Vale precisar que el capítulo se titula "8:00 A.M“, y está escrito por Joe Sachs & R. Scott Gemmill.

Así, se espera que nos ayude a descubrir la razón la que la Dra. Baran Al-Hashimi (Sepideh Moafi)—la médica adjunta que llega para reemplazar al Dr. Robby (Wyle) durante su periodo sabático—quedó paralizada al recibir los exámenes del recién nacido que el personal del hospital encontró abandonado en un baño.

Antes de continuar, mira el tráiler de “The Pitt” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “THE PITT”?

El episodio se estrena el jueves 15 de enero del 2026, respetando el calendario de emisión semanal de la producción.

Y, por supuesto, seguirá mostrándonos las emergencias típicas del 4 de julio, tales como lesiones por pirotecnia, intoxicaciones y diversos accidentes relacionados con las celebraciones de aquel feriado estadounidense.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “THE PITT”?

La segunda temporada de “The Pitt” mantiene su estrategia de lanzamiento nocturno, replicando el horario estelar de la televisión tradicional.

​Es decir, se respeta la siguiente programación:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del jueves 15 de enero México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del jueves 15 de enero Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del jueves 15 de enero Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del jueves 15 de enero Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del jueves 15 de enero España 3:00 a.m. del viernes 16 de enero

¿CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 2 DE “THE PITT”?

Tal como te puedes imaginar, “The Pitt” es un título exclusivo de HBO Max a nivel mundial.

Por lo tanto, para acceder al episodio 2 y al resto de la temporada, es necesario contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

​Con eso en consideración, puedes ingresar al LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen estos planes:

Básico con anuncios: US$10.99 al mes o US$109.99 al año

US$10.99 al mes o US$109.99 al año Estándar: US$18.49 al mes o US$184.99 al año

US$18.49 al mes o US$184.99 al año Premium: US$22.99 al mes o US$229.99 al año

EL CALENDARIO RESTANTE DE LA TEMPORADA 2 DE “THE PITT”

Tras el estreno de este capítulo, el calendario de lanzamiento de la segunda entrega de “The Pitt” se extiende hasta abril del 2026.

Episodio 3: jueves 22 de enero del 2026

jueves 22 de enero del 2026 Episodio 4: jueves 29 de enero del 2026

jueves 29 de enero del 2026 Episodio 5: jueves 5 de febrero del 2026

jueves 5 de febrero del 2026 Episodio 6: jueves 12 de febrero del 2026

jueves 12 de febrero del 2026 Episodio 7: jueves 19 de febrero del 2026

jueves 19 de febrero del 2026 Episodio 8: jueves 26 de febrero del 2026

jueves 26 de febrero del 2026 Episodio 9: jueves 5 de marzo del 2026

jueves 5 de marzo del 2026 Episodio 10: jueves 12 de marzo del 2026

jueves 12 de marzo del 2026 Episodio 11: jueves 19 de marzo del 2026

jueves 19 de marzo del 2026 Episodio 12: jueves 26 de marzo del 2026

jueves 26 de marzo del 2026 Episodio 13: jueves 2 de abril del 2026

jueves 2 de abril del 2026 Episodio 14: jueves 9 de abril del 2026

jueves 9 de abril del 2026 Episodio 15: jueves 16 de abril del 2026 (final de temporada)

La segunda entrega de la serie "The Pitt" explora los casos médicos de emergencia que surgen durante las celebraciones del 4 de julio (Foto: Warner Bros. Television / HBO Max)