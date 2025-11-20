La cuenta regresiva para el lanzamiento del episodio final de la temporada 2 de “Maxton Hall: The World Between Us” (en español: “Maxton Hall: Un mundo entre nosotros” y en alemán: “Maxton Hall: Die Welt zwischen uns”) ha comenzado. Así, si eres de aquellos que no se quieren perder la conclusión de la segunda entrega de la serie de Amazon Prime Video, esta nota de Gestión Mix es para ti. Aquí te presentamos su fecha de estreno confirmada y otros detalles sobre su llegada al streaming.

Vale precisar que la exitosa serie alemana de romance juvenil es una adaptación de la trilogía literaria “Save” de Mona Kasten, la cual narra la historia de amor entre Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) y James Beaufort (Damian Hardung).

De esta manera, después de semanas de espera, los fans finalmente podrán ver cómo termina esta tanda de episodios llenos de drama, traición y segundas oportunidades.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Maxton Hall” - Temporada 2:

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

El episodio 02x06 de la producción, con el que concluye su segunda entrega, se estrena el viernes 28 de noviembre del 2025 ... fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

Cabe resaltar que este se titula “Reaching for the Stars” (en su idioma original: “Griff nach den Sternen”) y está dirigido por Martin Schreier.

Además, la sinopsis que anticipa Amazon afirma lo siguiente: “Un rumor explosivo sacude la final de lacrosse: Graham Sutton supuestamente tiene una aventura con una estudiante. Mientras Ruby se prepara para los exámenes de beca y James espera obtener justicia a través del testamento de su madre, la pareja de enamorados sufre un nuevo revés. ¿Han subestimado la amenaza?“.

¿CÓMO VER EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”?

“Maxton Hall” es una producción exclusiva de Amazon Prime Video. Por lo tanto, para disfrutar del final de su temporada 2 en cualquier parte del mundo, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo : US$14.99 al mes o US$139 al año

: US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

“MAXTON HALL”, ¿TENDRÁ TEMPORADA 3?

La respuesta corta es SÍ. La temporada 3 de la producción fue confirmada en junio del 2025, generando celebraciones masivas entre los seguidores de la historia.​

De esta forma, queda claro que el show televisivo adaptará la trilogía completa de Mona Kasten:​

Temporada 1: Basada en “Save Me”

Basada en “Save Me” Temporada 2: Inspirada en “Save You”

Inspirada en “Save You” Temporada 3: Adaptada de “Save Us”

CALENDARIO COMPLETO DE LA TEMPORADA 2 DE “MAXTON HALL”

Para quienes quieran ponerse al día antes del final de “Maxton Hall 2”, este es el calendario completo del lanzamiento de sus episodios:

Episodio 1: viernes 7 de noviembre de 2025

viernes 7 de noviembre de 2025 Episodio 2: viernes 7 de noviembre de 2025

viernes 7 de noviembre de 2025 Episodio 3: viernes 7 de noviembre de 2025

viernes 7 de noviembre de 2025 Episodio 4: viernes 14 de noviembre de 2025

viernes 14 de noviembre de 2025 Episodio 5: viernes 21 de noviembre de 2025

viernes 21 de noviembre de 2025 Episodio 6: viernes 28 de noviembre de 2025 (GRAN FINAL DE TEMPORADA)

Las jóvenes estrellas Damian Hardung y Harriet Herbig-Matten lideran el elenco de la serie alemana "Maxton Hall" (Foto: UFA Fiction / Amazon Prime Video)