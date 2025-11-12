Un gran dolor nos generó la traición a Rubí, quien ahora trata de salir adelante sin James; algo que será muy complicado, ya que de ser prácticamente una jovencita “invisible” en Maxton Hall pasó a convertirse en alguien que está en boca de todos. Mientras lucha por reprimir sus sentimientos, el millonario muchacho tratará de recuperarla al precio que sea, pero ¿cuánto deberá hacer para que vuelva a ganarse su corazón? Esto lo sabremos más adelante; por tal motivo, te doy a conocer cuántos episodios tiene la segunda temporada de esta serie.

Este drama cargado de mucho romance se estrenó el 7 de noviembre de 2025 en Amazon Prime Video. Los primeros tres episodios se encuentran disponibles, pero el resto no será lanzado en bloque, sino uno cada semana.

Damian Hardung como James Beaufort y Harriet Herbig-Matten interpretando a Ruby Bell en la serie alemana "Maxton Hall" (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “MAXTON HALL” – TEMPORADA 2?

La segunda temporada de “Maxton Hall” tiene un total de seis episodios. Los capítulos 1, 2 y 3 aterrizaron en Prime Video el 7 de noviembre de 2025, mientras que los otros tres llegarán de forma semanal hasta el 28 de noviembre.

Por lo tanto, así quedó el calendario de la entrega dos de la exitosa serie juvenil que está rompiendo récords:

Episodio 1: 7 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 Episodio 2: 7 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 Episodio 3: 7 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 Episodio 4: 14 de noviembre de 2025

14 de noviembre de 2025 Episodio 5: 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 Episodio 6: 28 de noviembre de 2025

Vale precisar que el estreno de cada capítulo llega en simultáneo en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Así que para ver lo nuevo del drama romántico solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

Cuando el papá de James le exige que se olvide de Rubí en "Maxton Hall 2" (Foto: UFA Fiction / Prime Video)

SINOPSIS DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “MAXTON HALL”

La segunda temporada de “Maxton Hall” se centra en los eventos que ocurrirán tras la traición de James a Rubí, quien decide dejar todo atrás, pero hacerlo no será fácil, ya que ella sigue enamorada del muchacho que recurre a todo para recuperar su confianza y amor.

En tanto, el padre del joven tampoco quiere que ese romance continúe, por lo que advierte a su hijo de olvidarse de la chica.