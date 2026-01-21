“¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?” en su idioma original) destaca por las actuaciones de sus protagonistas, Kim Seon-ho y Go Youn-jung, quienes demostraron tener una gran química en pantalla. No solo los fanáticos de la nueva serie coreana de Netflix reconocen el trabajo de estos actores, también lo hacen las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran (“Alchemy of Souls”, “Hotel del Luna”), quienes se encargaron del guion de la popular producción.

En la comedia romántica de doce capítulos dirigida por Yoo Young-eun, Kim Seon-ho asume el papel de Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe reservado e introspectivo que vive en casa de su abuelo materno. Tras conocer a Cha Mu-hee, su vida empieza a cambiar. A pesar de que habla varios idiomas, le cuesta comunicarse con esa mujer que lidia con fantasmas del pasado.

Mientras tanto, Go Youn-jung interpreta a Cha Mu-hee, una actriz que se convierte en una celebridad mundial luego de sobrevivir a un accidente durante un rodaje. Cuando se reencuentra con Ho-jin no tarda en ilusionarse con él, pero los traumas de su infancia no le permiten ser feliz.

A Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) y Cha Mu-hee (Go Youn-jung) les cuesta expresar sus sentimientos en la serie coreana "Cómo se traduce este amor" (Foto: Netflix)

LA RAZÓN POR LA QUE KIM SEON-HO Y GO YOUN-JUNG FUERON ELEGIDOS COMO PROTAGONISTAS DE “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

Las hermanas Hong, guionistas de “¿Cómo se traduce este amor?”, explicaron las razones por las que escogieron a Kim Seon-ho y Go Youn-jung como los protagonistas de la comedia romántica de Netflix. Asimismo, elogiaron el trabajo realizado por ambos actores surcoreanos.

“Esta es nuestra segunda colaboración con la actriz Go Youn-jung después de ‘Alchemy of Souls: Light and Shadow’. Confiábamos en que la energía radiante que mostró en aquel entonces encajaría a la perfección con Mu-hee”, aseguraron a Netflix. “Debió ser un reto interpretar simultáneamente a Mu-hee y al personaje Do Ra-mo, pero lo hizo a la perfección. Sobre todo, ver las deslumbrantes y multifacéticas imágenes de Go Youn-jung con los hermosos paisajes de varios países será un verdadero deleite”.

Respecto a Kim Sun-ho, señalaron: “Después del casting, disfrutamos escribiendo mientras imaginábamos su actuación. Desde la pulcritud característica de ‘Hojin’ hasta los momentos dinámicos de vacilación debido al amor, y la serenidad al controlar los giros inesperados de Mu-hee, expresó todo más allá de nuestra imaginación, haciéndonos verdaderamente felices”.

Los protagonistas de “¿Cómo se traduce este amor?” hablan sobre sus personajes

En conversación con Tudum, los protagonistas de “¿Cómo se traduce este amor?” describieron a sus personajes. “Dado que la serie es un retroceso al romance de la vieja escuela, pensé que externamente [Mu-hee y yo] tendríamos que ser muy diferentes”, explicó Kim Seon-ho. “Si [ella] es la hierba que se mece con el viento, tengo que ser el árbol que no se balancea. [A medida que] Ho-jin conoce a Mu-hee, sus colores se mezclan y se tiñen mutuamente”.

Por su parte, Go Youn-jung comentó que Mu-hee parece muy honesta con sus emociones, pero no siempre es así. “[Sus emociones] se reflejan en su rostro, pero se esfuerza mucho por no mostrarlas… [Como Mu-hee] quería mostrar un personaje con una expresión siempre compleja, no de forma intrigante, sino en el sentido de que sus ansiedades y traumas siempre influyen en sus pensamientos”.