Kim Seon-ho es el encargado de interpretar a Joo Ho-jin en la comedia romántica coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)
Kim Seon-ho es el encargado de interpretar a Joo Ho-jin en la comedia romántica coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)
Redacción Mix
mailRedacción Mix

El intérprete multilingüe Joo Ho-jin (Kim Seon-ho) debe trabajar para la superestrella internacional Cha Mu-hee (Go Youn-jung), quien debe tener una cita televisada con el actor japonés Hiro Kurosawa (Sōta Fukushi) en “¿Cómo se traduce este amor?” (“Can This Love Be Translated?” en inglés y “I sarang tongyeok doenayo?” en su idioma original), . Debido a que el intérprete y la actriz son muy diferentes, tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón?

La comedia romántica llena de giros fue escrita por las hermanas Hong Jung-eun y Hong Mi-ran, dirigida por Yoo Young-eun, y cuenta con el elenco principal conformado por Kim Seon-ho, Go Youn-jung, Sōta Fukushi, Choi Woo-sung y Lee Yi-dam. Además, cuenta con la participación de estrellas invitadas como Hyun-ri.

La autora de la banda sonora original de “” es Ma Ju-hee, de Studio MaumCº, que tiene entre sus producciones previas las bandas sonoras de series como “Reply 1994”, “Prison Playbook”, “Hospital Playlist” y “Manual para residentes”.

Go Youn-jung como Cha Mu-hee y Kim Seon-ho como Joo Ho-jin en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)
Go Youn-jung como Cha Mu-hee y Kim Seon-ho como Joo Ho-jin en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “¿Cómo se traduce este amor?”, “las emociones de una celebridad y su intérprete no logran superar las barreras del idioma mientras recorren el mundo con un reality de citas. ¿Triunfará el lenguaje del amor?

¿CÓMO VER “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “CAN THIS LOVE BE TRANSLATED?”

REPARTO DE “¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?”

  • Kim Seon-ho como Joo Ho-jin
  • Go Youn-jung como Cha Mu-hee
  • Choi Woo-sung como Kim Yong-woo
  • Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa
  • Lee Yi-dam como Shin Ji-seon
  • Hyun-ri
Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)
Sōta Fukushi como Hiro Kurosawa en la serie coreana "¿Cómo se traduce este amor?" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “CAN THIS LOVE BE TRANSLATED”?

La primera temporada de “¿Cómo se traduce este amor?”, que cuenta con Choi Jin-hee como productor ejecutivo, tiene doce episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR”?

El rodaje de “Can This Love Be Translated?”, producida por las compañías Studio Sot, Trii Studio y Imaginus, comenzó en junio de 2024 y terminó el 5 de febrero de 2025. Las grabaciones se realizaron en Corea del Sur, Japón, Canadá e Italia.

TAGS