En “Come, reza, ladra” (“Eat Pray Bark” en su idioma original), cinco peculiares dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos de cuatro patas. Cuando los perros se niegan a obedecer a su dueño, estos buscan una solución desesperada: el retiro del gurú canino Nodon (Rúrik Gíslason) en los idílicos Alpes austriacos. Sin embargo, una vez que el adiestrador intenta orientar a los humanos con métodos poco convencionales, queda claro que los que necesitan entrenamiento no son sus caninos. Entonces, ¿cuándo se estrenará la nueva película alemana de Netflix?

La comedia dirigida por Marco Petry a partir del guion de Jane Ainscough, Petry y Hortense Ullrich cuenta con un elenco principal conformado por Alexandra Maria Lara, Devid Striesow, Rúrik Gíslason, Anna Herrmann, Doğa Gürer y Kerim Waller. Mientras que Viola Jäger y Marina Schiller se desempeñan como productores.

“Come, reza, ladra” fue producida por Olga Film, que cuenta con largometrajes de éxito como “Maybe… Maybe Not” (“Der bewegte Mann”), “Little Sharks” (“Kleine Haie”), “Before the Fall” (“Napola”), “Cherry Blossoms” (“Kirschblüten – Hanami”) y “My Name Is Bach” (“Vincent will Meer”).

Anna Herrmann como Babs y Ingo Paulick en una escena de la película alemana "Come, reza, ladra" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “COME, REZA, LADRA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “en esta disparatada comedia, cinco excéntricos dueños de perros buscan ayuda para lidiar con sus amigos peludos. Tras probar de todo, se aferran a su última esperanza: un curso intensivo con Nodon, un carismático y celebérrimo adiestrador que vive en las montañas del Tirol.

El peculiar grupo está formado por Úrsula, una política que detesta a los perros pero ha adoptado a la testaruda Brenda para lavar su imagen; la cándida Babs y su indómito perrazo, Torsten; Ziggy y Helmut, una pareja mal avenida dueña de una yorkshire terrier llamada Gaga a la que tienen demasiado mimada; y, por último pero no por ello menos importante, el introvertido Hakan, que desconfía de su insegura pastora belga, Roxy. Nodon intenta reconducir la situación con técnicas poco habituales, pero pronto queda claro que quienes realmente necesitan ayuda no son los perros, sino sus amos.”

¿CÓMO VER “COME, REZA, LADRA”?

“Come, reza, ladra” se estrenará el miércoles 1 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto para ver la nueva comedia alemana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “EAT PRAY BARK”

REPARTO DE “COME, REZA, LADRA”

Alexandra Maria Lara como Urschi

Devid Striesow como Helmut

Anna Herrmann como Babs

Doga Gürer como Ziggy

Rúrik Gíslason como Nodon

Kerim Waller como Hakan