¡Darth Maul regresa del margen de la galaxia para reclamar su lugar en la saga “Star Wars”! Esta vez con “Star Wars: Maul - Shadow Lord” (o “Star Wars: Maul - Señor de las sombras”), la serie animada que lo coloca—finalmente—en el centro de la historia y que muchos ya esperan maratonear en Disney+. Así, ¿te gustaría disfrutar del show televisivo sin problemas? Pues, en esta nota de Gestión Mix, te presentamos su guía de episodios. En las siguientes líneas, revisa la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la producción.

Vale precisar que la ficción transcurre alrededor de un año después de la derrota de Maul a manos de Ahsoka Tano en la temporada final de “The Clone Wars”, pero todavía varios años antes de los eventos de “Star Wars Rebels”, donde el personaje encuentra su desenlace.

En ese sentido, la historia nos presenta a Maul intentando reconstruir su sindicato criminal en un planeta llamado Janix, teóricamente intocado por el Imperio.

Allí se cruza con una Padawan Jedi desilusionada, Devon Izara, quien podría convertirse en la aprendiz que necesita para ejecutar su venganza.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Star Wars: Maul - Shadow Lord”:

CALENDARIO DE ESTRENO DE "STAR WARS: MAUL – SHADOW LORD"

La primera temporada de la serie animada se compone de 10 capítulos en total, distribuidos en lanzamientos dobles entre abril y mayo del 2026.

Episodio 1 – “Chapter 1: The Dark Revenge”: lunes 6 de abril del 2026.

– “Chapter 1: The Dark Revenge”: lunes 6 de abril del 2026. Episodio 2 – “Chapter 2: Sinister Schemes”: lunes 6 de abril del 2026.

– “Chapter 2: Sinister Schemes”: lunes 6 de abril del 2026. Episodio 3 – “Chapter 3: Whispers in the Unknown”: lunes 13 de abril del 2026.

– “Chapter 3: Whispers in the Unknown”: lunes 13 de abril del 2026. Episodio 4 – “Chapter 4: Pride and Vengeance”: lunes 13 de abril del 2026.

– “Chapter 4: Pride and Vengeance”: lunes 13 de abril del 2026. Episodio 5 – “Chapter 5: Inquisition”: lunes 20 de abril del 2026.

– “Chapter 5: Inquisition”: lunes 20 de abril del 2026. Episodio 6 – “Chapter 6: Night of the Hunted”: lunes 20 de abril del 2026.

– “Chapter 6: Night of the Hunted”: lunes 20 de abril del 2026. Episodio 7 – “Chapter 7: Call to the Oblivion”: lunes 27 de abril del 2026.

– “Chapter 7: Call to the Oblivion”: lunes 27 de abril del 2026. Episodio 8 – “Chapter 8: The Creeping Fear”: lunes 27 de abril del 2026.

– “Chapter 8: The Creeping Fear”: lunes 27 de abril del 2026. Episodio 9 – “Chapter 9: Strange Allies”: lunes 4 de mayo del 2026.

– “Chapter 9: Strange Allies”: lunes 4 de mayo del 2026. Episodio 10 – “Chapter 10: Finale”: lunes 4 de mayo del 2026.

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS CAPÍTULOS DE "STAR WARS: MAUL – SHADOW LORD"?

“Star Wars: Maul - Shadow Lord” tiene programado el lanzamiento de sus capítulos de acuerdo con el siguiente horario a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) de los lunes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 1:00 a.m. de los lunes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 2:00 a.m. de los lunes Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 3:00 a.m. de los lunes Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 4:00 a.m. de los lunes España 9:00 a.m. de los lunes

¿DÓNDE VER “STAR WARS: MAUL – SHADOW LORD”?

“Star Wars: Maul – Shadow Lord” es un título exclusivo de Disney+, por lo que está disponible en todos los territorios donde el servicio opera.

En ese sentido, si quieres disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming.

Y si quieres llegar preparado, recuerda que Disney+ ya alberga “Star Wars: The Clone Wars” y “Star Wars Rebels”, proyectos que cubren buena parte del arco de Maul antes de este show televisivo.

El póster de "Star Wars: Maul - Shadow Lord", serie animada que explora géneros como la ciencia ficción y la acción a lo largo de su trama (Foto: Lucasfilm Animation / Disney+)