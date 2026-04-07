La trama de “Big Mistakes”, un thriller policíaco muy intenso que llega a Netflix

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“Big Mistakes” (“Errores épicos” en español) es una serie de Netflix que sigue a dos hermanos que deben trabajar para el crimen organizado después de cometer un robo para ayudar a su abuela moribunda. No son los más competentes, así que más de una cosa saldrá mal en la peligrosa aventura que Nicky y Morgan son obligados a emprender. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?
Dan Levy, que debutó como director de largometrajes con “Good Grief” (2024 ), también se desempaña como protagonista, showrunner y productor ejecutivo de la serie que cuenta con con la participación de Taylor Ortega (“Welcome to Flatch”, “The Four Seasons”, “Another Simple Favor”) y Laurie Metcalf (“Lady Bird”, “Scream 2”, “Roseanne”, “Hacks”).
“Estoy muy emocionado de dar vida a esta historia familiar tan caótica con Netflix”, señaló Levy a Tudum. “Estoy encantado con el equipo que estamos formando, tanto detrás de las cámaras como delante de ellas. Taylor Ortega se convertirá en un nombre conocido en todos los hogares, y mi mayor sueño ha sido poder llamar ‘madre’ a Laurie Metcalf. Tengo muchas ganas de compartir esto con todos”.
SINOPSIS DE “BIG MISTAKES”
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Big Mistakes”, “sigue a Nicky (Levy) y a Morgan (Taylor Ortega), dos hermanos rematadamente torpes que se ven superados cuando un robo para su abuela moribunda los arrastra sin querer al mundo del crimen organizado y son chantajeados para cumplir misiones cada vez más peligrosas. Sin embargo, su torpeza los sume poco a poco en un caos que son incapaces de gestionar.”
Por lo que he visto en el tráiler, Morgan y Nicky no solo deben devolver el collar robado, también deben presentarse ante el líder de la organización, quien les entrega teléfonos que deben responder cuando suenen. A partir de ese momento los hermanos trabajan para él y aunque no resultan tan eficientes, están obligados a seguir órdenes.
¿CÓMO VER “BIG MISTAKES”?
“Big Mistakes” se estrenará el jueves 9 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia policíaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja .
TRÁILER DE “BIG MISTAKES”
REPARTO DE “BIG MISTAKES”
- Dan Levy como Nicky
- Taylor Ortega como Morgan
- Laurie Metcalf como Linda
- Jack Innanen como Max
- Boran Kuzum como Yusuf
- Abby Quinn como Natalie
- Elizabeth Perkins como Annette
- Jacob Gutierrez como Tareq
- Joe Barbara como Mike
- Josh Fadem como Ashley
- Mark Ivanir como Ivan
¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BIG MISTAKES”?
La primera temporada de “Big Mistakes”, que cuenta con Dan Levy, Rachel Sennott, Ann-Marie McGintee, Dean Holland, Etan Frankel y Timothy Greenberg como productores ejecutivos, tiene ocho episodios. Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos.
¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BIG MISTAKES”?
El rodaje de “Errores épicos”, producida por las compañías Not a Real Production Company y Treacly Productions, comenzó en Nueva Jersey el 1 de agosto de 2025 y terminó el 9 de octubre del mismo año.