La trama de “Big Mistakes”, un thriller policíaco muy intenso que llega a Netflix

“Big Mistakes” (“Errores épicos” en español) es una serie de Netflix que sigue a dos hermanos que deben trabajar para el crimen organizado después de cometer un robo para ayudar a su abuela moribunda. No son los más competentes, así que más de una cosa saldrá mal en la peligrosa aventura que Nicky y Morgan son obligados a emprender. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal?

Dan Levy, que debutó como director de largometrajes con “Good Grief” (2024 ), también se desempaña como protagonista, showrunner y productor ejecutivo de la serie que cuenta con con la participación de Taylor Ortega (“Welcome to Flatch”, “The Four Seasons”, “Another Simple Favor”) y Laurie Metcalf (“Lady Bird”, “Scream 2”, “Roseanne”, “Hacks”).

“Estoy muy emocionado de dar vida a esta historia familiar tan caótica con Netflix”, señaló Levy a Tudum. “Estoy encantado con el equipo que estamos formando, tanto detrás de las cámaras como delante de ellas. Taylor Ortega se convertirá en un nombre conocido en todos los hogares, y mi mayor sueño ha sido poder llamar ‘madre’ a Laurie Metcalf. Tengo muchas ganas de compartir esto con todos”.

Dan Levy es el protagonista, showrunner y productor ejecutivo de la comedia policíaca "Big Mistakes", que se estrena el 9 de abril (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “BIG MISTAKES”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Big Mistakes”, “sigue a Nicky (Levy) y a Morgan (Taylor Ortega), dos hermanos rematadamente torpes que se ven superados cuando un robo para su abuela moribunda los arrastra sin querer al mundo del crimen organizado y son chantajeados para cumplir misiones cada vez más peligrosas. Sin embargo, su torpeza los sume poco a poco en un caos que son incapaces de gestionar.”

Por lo que he visto en el tráiler, Morgan y Nicky no solo deben devolver el collar robado, también deben presentarse ante el líder de la organización, quien les entrega teléfonos que deben responder cuando suenen. A partir de ese momento los hermanos trabajan para él y aunque no resultan tan eficientes, están obligados a seguir órdenes.

¿CÓMO VER “BIG MISTAKES”?

“Big Mistakes” se estrenará el jueves 9 de abril de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia policíaca solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja .

TRÁILER DE “BIG MISTAKES”

REPARTO DE “BIG MISTAKES”

Dan Levy como Nicky

Taylor Ortega como Morgan

Laurie Metcalf como Linda

Jack Innanen como Max

Boran Kuzum como Yusuf

Abby Quinn como Natalie

Elizabeth Perkins como Annette

Jacob Gutierrez como Tareq

Joe Barbara como Mike

Josh Fadem como Ashley

Mark Ivanir como Ivan

Dan Levy interpreta a Nicky y Taylor Ortega interpreta a Morgan en la comedia policíaca "Big Mistakes" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “BIG MISTAKES”?

La primera temporada de “Big Mistakes”, que cuenta con Dan Levy, Rachel Sennott, Ann-Marie McGintee, Dean Holland, Etan Frankel y Timothy Greenberg como productores ejecutivos, tiene ocho episodios. Cada capítulo tiene una duración de 30 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “BIG MISTAKES”?

El rodaje de “Errores épicos”, producida por las compañías Not a Real Production Company y Treacly Productions, comenzó en Nueva Jersey el 1 de agosto de 2025 y terminó el 9 de octubre del mismo año.