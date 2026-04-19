La segunda noche de WrestleMania 42 continúa este domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, prometiendo una velada de combates de alto riesgo con los mejores talentos de WWE. El evento premium en vivo, piedra angular del calendario de la lucha libre profesional, está preparado para ofrecer momentos inolvidables y enfrentamientos por los diversos campeonatos de la empresa estadounidense de wrestling. Los aficionados de todo el mundo esperan con impaciencia los resultados de estos encuentros cruciales, que marcarán el panorama de la WWE durante los próximos meses.

El evento principal de la Noche 2 es un esperado combate entre CM Punk y Roman Reigns por el Campeonato de Peso Pesado de WWE. Por segundo año consecutivo, el ’Best In The World’ encabeza el evento estelar de WrestleMania en una pelea de pronóstico reservado.

Otro de los combates destacados de la noche será el enfrentamiento entre Jade Cargill y Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE. La popular ’The Storm’ lleva una racha invicta de siete meses en luchas uno a uno desde que le arrebató el título a Tiffany Stratton en la edición del pasado 1 de noviembre pasado de Saturday Night’s Main Event; sin embargo, al frente tendrá a ‘The Nightmare’, quien se ganó la oportunidad de retar a la campeona tras vencer a otras cinco superestrellas en la Elimination Chamber femenina.

Por otro lado, el regreso a los cuadriláteros de “El Demonio”, el alter ego de Finn Bálor, en una lucha contra Dominik Mysterio, la defensa titular del Campeonato de Estados Unidos por parte de Sami Zayn contra Trick Williams, el choque de titanes entre Brock Lesnar y Oba Femi y la anticipada lucha de escaleras en la que Penta defenderá el Campeonato Intercontinental contra Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Rey Mysterio son otros de los combates que destacan en la abarrotada cartelera de la conclusión del show de shows de WWE.

La segunda noche de WrestleMania 42 tendrá lugar el domingo 19 de abril a partir de las 3pm PT / 6pm ET y se retransmitirá en directo por ESPN (solo en Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo). Por primera vez en la historia del histórico evento premium en vivo, la primera hora de transmisión se verá a través de ESPN (luego pasará a formato streaming) para que los aficionados en USA puedan presenciar dos de los combates que prepararán el escenario de lo que será la Noche 2. Consulta en este artículo todo lo relacionado a los horarios por países, la guía de canales TV del evento, la cartelera de combates y dónde ver lo mejor de la lucha libre online.

CM Punk vs. Roman Reigns en WrestleMania 42. (WWE)

Cómo y dónde ver la transmisión en vivo de WWE WrestleMania 2026 Noche 2 por TV y Online

Desde Estados Unidos, el show de WWE WrestleMania 42 se podrá ver en vivo este domingo 19 de abril de 2026 a partir de las 6:00 p.m. ET y a las 3:00 p.m. PT en ESPN y Netflix .

Desde Reino Unido, el evento premium en vivo WWE WrestleMania 41 se podrá ver en vivo el domingo 19 de abril de 2026 desde las 11:00 p.m. BST por Netflix .

Desde la India, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 42 este lunes 20 de abril de 2026 desde las 3:30 a.m. IST en Netflix .

Desde México, España y Latinoamérica, podrás seguir la cobertura de WWE WrestleMania 42 por la plataforma streaming de Netflix, en cualquier dispositivo con conexión a internet. Necesitas contar con uno de los planes que maneja la plataforma; el costo de cada uno varía según la región en la que te encuentres.

¿A qué hora comienza el WWE WrestleMania 2026 Noche 2?

4:00 p.m. en Ciudad de México (México), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Managua (Nicaragua)

5:00 p.m. en Lima (Perú), Bogotá (Colombia), Panamá y Quito (Ecuador)

6:00 p.m. en Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana.

7:00 p.m. en Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay) y Asunción (Paraguay).

11:00 p.m. en Reino Unido.

0:00 a.m. (20 de abril) en España, Alemania, Polonia e Italia.

Horarios ET / CT / MT / PT para ver WWE WrestleMania 2026 Noche 2 en Estados Unidos

HORARIO CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 6:00 p.m. ET (UTC-4) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 5:00 p.m. CT (UTC-5) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 4:00 p.m. MT (UTC-6) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 3:00 p.m. PT (UTC-7) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¡La historia continúa! Consulta a qué hora inicia WWE WrestleMania 2026 (Noche 2) EN VIVO hoy 19 de abril. Revisa los horarios para EE.UU., España y México y prepárate para el gran cierre de temporada de la WWE. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

Cartelera de WWE WrestleMania 2026 Noche 2

LUCHA RESULTADO CM Punk (c) vs. Roman Reigns por el Campeonato de Peso Pesado de WWE Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley por el Campeonato Femenino de WWE “The Demon” Finn Bálor vs. Dominik Mysterio Sami Zayn (c) vs. Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos Oba Femi vs. Brock Lesnar Penta (c) vs. Je’Von Evans vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio en lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental

¿Qué países tienen WWE en Netflix?

Si bien el público estadounidense encontrará WWE WrestleMania 42 en ESPN, los siguientes países encontrarán la edición 2026 de la Vitrina de los Inmortales Rumble y todo el resto del contenido de la WWE en Netflix:

Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Chequia (República Checa), Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Israel, Kuwait, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía y Ucrania.

Netflix está buscando agregar más países a esta lista en el futuro, mientras que el servicio de streaming también agregará más contenido de manera regular. En cuanto a ese contenido, la biblioteca de WWE Network/Peacock se está enviando de manera gradual a Netflix.

Lo que necesitas saber sobre WWE WrestleMania 42

Las Vegas vuelve a ser el centro del universo de los deportes de entretenimiento cuando la acción de WWE descienda al Allegiant Stadium y se apodere de la Ciudad del Pecado para celebrar el mayor acontecimiento del calendario de la lucha libre profesional: WrestleMania 42. Al igual que en sus últimas ediciones, la cartelera de ‘La Vitrina de los Inmortales’ se dividirá a lo largo de dos noches (sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026), donde se resolverán varias rivalidades, especialmente aquellas que involucran a los principales campeonatos de la empresa.