Hemos llegado al día final de WWE Wrestlemania 42, el evento de lucha libre más importante del mundo. Este domingo 19 de abril, mira la culminación de este Wrestlemania, que contará con la pelea estelar de CM Punk vs. Roman Reigns. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, Colombia, México y diferentes partes de Latinoamérica .

Consulta la hora de inicio y cómo puedes ver la transmisión de WWE Wrestlemania 2026 EN VIVO, este domingo 19 de abril, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora empieza WWE Wrestlemania 2026 Noche 2?

Mira la transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO y EN DIRECTO desde las 15:00 horas PT o 18:00 horas ET desde los Estados Unidos , evento que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. A continuación, revisa más horarios en diferentes partes del mundo para ver el evento.

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas México: 16:00 horas

16:00 horas Colombia: 17:00 horas

17:00 horas España: 0:00 horas (lunes 20)

0:00 horas (lunes 20) Bolivia: 18:00 horas

18:00 horas Chile: 18:00 horas

18:00 horas Ecuador: 17:00 horas

17:00 horas Perú: 17:00 horas

17:00 horas Paraguay: 19:00 horas

19:00 horas Centroamérica: 18:00 horas

18:00 horas El Caribe: 18:00 horas

18:00 horas Uruguay: 19:00 horas

19:00 horas Venezuela: 18:00 horas

¿Qué canal transmite WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO?

La transmisión de la Noche 2 de WWE Wrestlemania 2026 en la edición 42 del evento será a través de NETFLIX en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde será por la señal de Peacock TV. Estos son los dos únicos canales que van a transmitir todos los combates de principio a fin.

Cartelera WWE Wrestlemania 2026 Noche 2

World Heavyweight Championship: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CM Punk (c) vs. Roman Reigns WWE Women’s Championship: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley Intercontinental Championship (Lucha de Escaleras): Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio

Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio United States Championship: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams

Sami Zayn (c) vs. Trick Williams Lucha individual: Oba Femi vs. Brock Lesnar

Oba Femi vs. Brock Lesnar Lucha individual: Finn Bálor vs. Dominik Mysterio

Este es el final de WWE Wrestlemania 42 desde el Allegiant Stadium, en lo que es el último evento que se viva desde Estados Unidos. A partir de Wrestlemania 43 se desarrollará en Arabia Saudita y aún no se sabe a exactitud los planes de cara al futuro respecto a este evento, que podría explorar nuevos escenarios alrededor del mundo.