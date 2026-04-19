Hemos llegado al día final de WWE Wrestlemania 42, el evento de lucha libre más importante del mundo. Este domingo 19 de abril, mira la culminación de este Wrestlemania, que contará con la pelea estelar de CM Punk vs. Roman Reigns. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, Colombia, México y diferentes partes de Latinoamérica.
¿A qué hora empieza WWE Wrestlemania 2026 Noche 2?
Mira la transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO y EN DIRECTO desde las 15:00 horas PT o 18:00 horas ET desde los Estados Unidos, evento que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. A continuación, revisa más horarios en diferentes partes del mundo para ver el evento.
- Argentina: 19:00 horas
- México: 16:00 horas
- Colombia: 17:00 horas
- España: 0:00 horas (lunes 20)
- Bolivia: 18:00 horas
- Chile: 18:00 horas
- Ecuador: 17:00 horas
- Perú: 17:00 horas
- Paraguay: 19:00 horas
- Centroamérica: 18:00 horas
- El Caribe: 18:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
¿Qué canal transmite WWE Wrestlemania 2026 Noche 2 EN VIVO?
La transmisión de la Noche 2 de WWE Wrestlemania 2026 en la edición 42 del evento será a través de NETFLIX en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde será por la señal de Peacock TV. Estos son los dos únicos canales que van a transmitir todos los combates de principio a fin.
Cartelera WWE Wrestlemania 2026 Noche 2
- World Heavyweight Championship: CM Punk (c) vs. Roman Reigns
- WWE Women’s Championship: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley
- Intercontinental Championship (Lucha de Escaleras): Penta (c) vs. Dragon Lee vs. Je’Von Evans vs. JD McDonagh vs. Rusev vs. Rey Mysterio
- United States Championship: Sami Zayn (c) vs. Trick Williams
- Lucha individual: Oba Femi vs. Brock Lesnar
- Lucha individual: Finn Bálor vs. Dominik Mysterio
Este es el final de WWE Wrestlemania 42 desde el Allegiant Stadium, en lo que es el último evento que se viva desde Estados Unidos. A partir de Wrestlemania 43 se desarrollará en Arabia Saudita y aún no se sabe a exactitud los planes de cara al futuro respecto a este evento, que podría explorar nuevos escenarios alrededor del mundo.