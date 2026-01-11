¡No te pierdas El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona por la gran final de la Supercopa de España 2026! Sigue la transmisión de Venevisión EN VIVO GRATIS y Meridiano TV para disfrutar de cada gol desde Arabia Saudita. Si prefieres el streaming, conéctate vía Online y vive la intensidad culé y merengue desde cualquier dispositivo en Estados Unidos. El primer título del año está en juego y tú puedes ser testigo de esta rivalidad histórica con la mejor señal hoy mismo. ¿Quieres saber el canal que transmite el juego EN VIVO tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público venezolano se verá GRATIS por señal abierta en Venevisión y la app de Venevisión Play. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar. ¡Sintoniza el partido más esperado ya!

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, juego Real Madrid vs. FC Barcelona por la final de la Supercopa de España 2026?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cable Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar el juego de Real Madrid vs. FC Barcelona por la gran final de la Supercopa de España 2026.

Canal 4 de señal abierta

Canal 6 de Cabel Visión

Canal 21 de Intercable

Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play ONLINE GRATIS, Real Madrid vs. FC Barcelona por Streaming?

Solo debes ingresar al sitio web de Venevisión Play para poder seguir la mejor programación de la televisión venezolana EN VIVO, ONLINE y GRATIS desde tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV y Tablet.

Real Madrid vs. FC Barcelona: horario, TV y dónde ver en vivo las final de la Supercopa de España 2026

Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona, por la final de la Supercopa de España 2026

Fecha: Domingo, 11 de enero de 2026

Hora: 15:00 de Caracas; 2 pm ET / 11 am PT

TV: Venevisión

Streaming: Venevisión Play

Lugar: King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita